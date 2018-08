Grupe The Picturebooks i The Inspector Cluzo nastupit će uz legendarni Clutch u zagrebačkoj Tvornici kulture 9. prosinca.

Program u Tvornici otvorit će sjajan njemački alt rock / blues dvojac Fynn Claus Grabke i Philipp Mirtschink ili kraće The Picturebooks koji će predstaviti pjesme sa svoja četiri studijska albuma, ali ponajviše s onog prošlogodišnjeg izdanja «Home Is A Heartache».

Poslije Clutcha na pozornicu će se popeti izuzetan francuski soul / funk’n’roll bend The Inspector Cluzo. Bend koji je na sceni prisutan već više od desetljeća objavio je pet albuma, a šesti, «We The People Of The Soil» izbacit će 26. listopada.

Clutch, američki underground rock prvaci, vlasnici su jednog od najbrže prodavanih koncerata u nas. Njihov premijerni dolazak u Hrvatsku u ljeto 2016. prvotno je planiran u klubu Močvara i rasprodan u svega 4 dana, nakon čega je preseljen u Tvornicu kulture za koju su se sve ulaznice prodale mjesec dana uoči održavanja. Nakon svirke band je više puta istaknuo da im je zagrebački nastup bio jedan od najdražih u posljednjih nekoliko godina te i ovoga puta Zagrebu daju jedini datum u regiji na turneji.

Nova serija koncerata prati album «Book Of Bad Decisions» koji će biti objavljen 7. rujna.

U prodaji su ulaznice po cijeni od 150 kn u pretprodaji, odnsono 180 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.

Komentari

komentara