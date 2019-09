Cookovo Otočje izdalo je par prigodnih kovanica u čast dva albuma australskog hard rock benda AC/DC – »For Those About To Rock (We Salute You)» i »The Razors Edge«, piše glazbeni portal NME.

Cookovo Otočje, skupina otoka u Polineziji, nalazi se oko 3000 kilometara sjeveroistočno od Novog Zelanda kojem i pripada.

Najpoznatiji album AC/DC-a iz 1981. »For Those About To Rock (We Salute You)« dobio je srebrnu kovanicu od dva dolara, dok je »The Razors Edge« iz 1990. na srebrnoj kovanici od deset dolara. Na obje kovanice je portret kraljice Elizabete II, a proizvela ih je tvrtka CIT Coin Invest AG iz Lihtenštajna.

U službenom opisu kovanice za album »For Those About To Rock (We Salute You)« ističe se da je posvećena još jednom albumu tih hard rock ikona prodanom u milijunskim primjercima, a u SAD-u je bio na prvom mjestu po broju prodanih albuma.

Još i dan danas naslovna pjesma tog albuma je uvijek zadnja pjesma na njihovim koncertima, a prati je pucanje topova.

Za »The Razors Edge« ističe se da su njime AC/DC proslavili fenomenalan povratak s pet milijuna prodanih primjeraka samo u SAD-u. Pjesma »Thunderstruck« najpoznatija je s tog albuma izdanog 1990.

