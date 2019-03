Courtney Barnett, jedno od najznačajnijih svjetskih imena indie rock glazbe posljednjih pet godina, premijerno dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak 21. svibnja.

Slavljena od australskog tiska kao njihova najznačajnija glazbenica posljednjeg desetljeća, vlasnica Grammy i Brit Awards nominacija, Courtney stiže u Zagreb u pratnji svojeg live benda na turneji kojom promovira posljednji studijski album »Tell Me How You Really Feel«. Kombinirajući elemente indie rocka, psihodelije, alternativne glazbe 90-ih i fantastičnih introspektivnih tekstova, nije dugo trebalo da Courtney zasjedne na sam vrh nezavisne rock scene.



Osim dva izvanredna studijskih izdanja – »Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit« iz 2015. i prošlogodišnji »Tell Me How You Really Feel«, u diskografiji ima i izuzetno hvaljeni kolaboracijski album s Kurtom Vileom »Lotta Sea Lice«, dok se u biografiji ističu glavne pozornice najznačajnijih svjetskih festivala, od Coachelle i Primavere do Lollapalooze.

Ulaznice u prodaju kreću u utorak 26. ožujka po cijeni od 120 kuna. Na sam dan koncerta ulaznice će iznositi 150 kuna.

Komentari

komentara