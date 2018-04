Između 400.000 i 600.000 američkih dolara bit će, pretpostavljaju znalci, cijena koju će na aukciji 19. svibnja u čuvenom Julienu u Los Angelesu postići gitara Fender Telecaster.

Naravno, nije riječ o običnoj gitari, već o onoj kojom je davne 1966. godine Dylan potvrdio svoj prijelaz iz folk glazbe na „elektriku“.

Ta se promjena stila smatra jednim od najznačajnijih trenutaka u povijesti rocka pa je zbog njega i ova gitara stekla kultni status. Gitaru je Dylan koristio na svojoj turneji 1966. godine na kojoj je prvi put umjesto akustične gitare imao električnu i pratnju rock banda The Hawks, grupe koja će se uskoro preimenovati u The Band i postati čuvena ne samo kao prateći Dylanov band.

Tu je gitaru Dylan potom koristio tijekom šezdesetih i sedamdesetih, a uz njega na koncertima ju je svirao i gitarist grupe The Band Robbie Robertson, a njen zvuk moguće je čuti na nizu sjajnih albuma kao što su Dylanovi „Blonde on Blonde“ i „The Basement Tapes“, ali i na kultnom The Band albumu, ploči „Music From Big Pink“, kao i na kasnijem albumu „The Band“.

Budući da su uz njih dvoje gitaru na nekim koncertima i pjesmama svirale veličine kao što su Eric Clapton, George Harrison i Levon Helm, ima i onih koji smatraju da će cijena biti i viša od spomenute, mada nitko nije toliko optimističan da bi prognozirao kako će nadmašiti svotu od 965. 000 US dolara, svotu koju je dosegla čuvena Dylanova Stratocaster gitara kojom je prvi put zasvirao „elektriku“ 1965. godine na Newport Folk festivalu i izazvao veliko negodovanje publike sastavljene od folk sladokusaca koji su sve osim akustične gitare smatrali izdajom folk i protestne glazbe.

Komentari

komentara