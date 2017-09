Prije dvadeset godina, svega koji dan nakon otvaranja riječkog Dallas music shopa, prodavaonice nosača zvuka koja je puno, puno više od toga, ušao sam unutra s namjerom da kupim istoimeni album »Alice in Chainsa«, platim i odem kući preslušavati kompaktni disk jednog od svojih tada i sada omiljenih bendova.

Ono što je trebala biti brzinska kupoprodaja pretvorilo se u valjda dvosatno razgledavanje prvo samog dućana, pa svega i svačega što je ekipa uspjela nagurati u onih malih, a za riječke ljubitelje glazbe, pokazalo se, golemih dvadesetak kvadrata, uz nezaobilazni razgovor o glazbi s Josie, koja je tada kao i sada, dva desetljeća kasnije, bila i ostala duša ove male prodavaonice užitaka. Ostao sam, kao i mnogi Riječani, u Dallasu zapravo svih ovih dvadeset godina pa i dan danas, u prolazu, uđem i kad nemam namjeru ništa kupiti i svaki put se, opet kao i brojni drugi, osjećam ne kao u dućanu, nego kao u nekoj glazbenoj verziji »Kafića uzdravlje«.

– Po tome je Dallas poseban. Poznajemo valjda devedeset posto naših kupaca, a dobar dio njih često navrati samo da se pozdravimo, popričamo i popijemo kavu. Vrlo često ljudi dođu saznati što je novog, ne samo u glazbenom svijetu, nego i u gradu. U biti dođemo i kao neki info-centar, jer nas nerijetko i zovu da pitaju kad će biti neki koncert ili neko drugo događanje u Rijeci ili šire, kaže Josie, ističući kako ni njoj ni njenim kolegama nikad nije bilo teško učiniti sve što mogu za svakoga tko uđe ili nazove.

Okupljalište glazbenika

Upravo zbog toga se u Dallas odlazilo i još uvijek odlazi kada se želi nabaviti kakav malo rjeđi nosač zvuka, što i autor ovih redaka može potvrditi iz prve ruke, jer su mu Josie i ekipa jednom prilikom nabavili ni više ni manje nego argentinsko izdanje traženog CD-a.

– To nam nikad nije bio problem. Jednom sam mušteriji koja je odlazila na put trčala kupiti kartu za koncert u drugi dućan, jer ih mi više nismo imali, da bi mu je na vrijeme donijela na autobusni kolodvor, kaže Josie.

Osim konzumenata glazbe i koječega vezanog uz nju, od knjiga i majica s logom bendova, do nakita i bedževa, Dallas je poseban i po tome što je od samog početka bio okupljalište glazbenika, riječkih i nebrojenih drugih, čemu svjedoče i fotografije na zidovima. Nemali broj njih, previše da nabrajamo (a i ne želimo nikog izostaviti) radio je u samom shopu, pa je tako uz Josie u dućanu na početku radio i Damir Martinović Mrle iz Let 3, koji je ujedno bio i autor unutarnjeg uređenja Dallas music shopa.

– Priča je krenula tako što je Goran Lisica – Fox htio otvoriti prodavaonicu u Rijeci, pošto je već imao diskografsku kuću. Mrle je uredio prostor, i 25. rujna 1997. otvorili smo vrata prvim kupcima. Sjećam se da je istog dana krenula prodaja »Bridges to Babylon«, albuma Rolling Stonesa kojeg smo odmah taj dan prodali u enormnim količinama. Od samog početka prodavali smo i karte za koncerte, a baš tada se u Ljubljani spremao koncert Prodigy, koji su bili na vrhuncu popularnosti, pa smo i karte za njihov nastup prodavali u jednako enormnim količinama, kaže Josie, uz koju je u Dallasu radila čitava plejada ljudi, od kojih je svatko uvijek donosio sa sobom nešto novo i drugačije, ali je atmosfera uvijek ostajala ista, više kao u nečijem dnevnom boravku nego u prodavaonici.

Posebna veza

Svatko od redovnih mušterija je, valjda, imao neku svoju omiljenu ekipu u nekom trenutku, ali Josie kaže kako su njoj svi jednako dragi.

– Ne mogu nikog od kolega izdvajati jer svatko je tu donio dio sebe. Sa svima je bilo drugačije raditi, od Mrleta i Josipa na početku, preko, recimo, Robija i Doga kasnije, s kojima sam se nasmijala valjda kao nikad prije ni poslije u životu, ili Ruže i Sanje, izuzetno dragih osoba, tako da mi je uvijek bilo zanimljivo, ističe Josie, koja je jedina radila u Dallasu svih dvadeset godina.

– Strašno to zvuči, dvadeset godina, haha. Kad smo počinjali nadala sam se da ću raditi možda par godina, ali ni u snu nisam mislila da ću ovdje provesti skoro pola života, dodaje.

Nisu glazbenici u Dallasu samo radili nego vrlo često i svirali. Koliko god nevjerojatno zvučalo, uz sve stvari natrpane u dućan, uspijevali su se tamo nagurati i čitavi bendovi, pa pred riječke koncerte ili prilikom promocije novih albuma odsvirati po nekoliko pjesama, što je uvijek privlačilo i solidan broj fanova, koji su u Dallasu imali prilike uživo slušati Let 3, Urbana i četvorku, Zorana Predina i niz drugih, a posebno Hladno pivo, bend koji, potvrđuje to i Josie, s riječkim Dallasom od početka ima neku posebnu vezu.

– Mislim da su oni najviše puta svirali ovdje od svih bendova. Ako se ne varam, sedam puta. I svaki put je bilo odlično, a oni uvijek rado navrate kad su u Rijeci, kaže Josie.

Prava atrakcija

Baš kao što u Dallas rado navraćaju i strani glazbenici, pa je tako dućan pohodio i Jim Kerr iz Simple Minds, koji je tom prilikom rekao kako uvijek rado odlazi u music shopove gdje god putuje, ali da mu je Dallas jedan od najboljih. U Dallas rado svraćaju i – djeca. I to često klinci onih klinaca koji su, baš kao i potpisani autor, prije dvadeset godina dolazili u Dallas po svoje prve CD-ove. Nije čudo, uz sve boje, nakit, ukrase, lutke, majice i sve ostale stvarčice, koje i velikima odmah zaokupe pozornost.

– Klincima smo prava atrakcija, a neke stvari nikad ne izlaze iz đira među najmlađim posjetiteljima, kaže Josie, pokazujući nam gumenu zmiju koja je u Dallasu već gotovo dvadeset godina, a i danas je klincima koji uđu jedna od najdražih igračaka.

Zanimljivo, kaže nam prva dama Dallasa, navike kupaca u dvadeset godina nisu se bitno promijenile. Iako je skidanje glazbe s interneta u digitalnom obliku postalo svakodnevica, a u modu su opet ušle gramofonske ploče, CD je i dalje najprodavaniji artikal.

– Ljudi CD-ove danas kupuju više zbog toga što ih žele imati u svojoj kolekciji, nego zbog toga da bi čuli pjesme na njima, s obzirom da je većina dostupna na internetu. Ploče su doživjele povratak na velika vrata, pa i njih dosta prodajemo, a posebna priča su ljubitelji Heavy metala koji dosta kupuju majice, zastave, nakit i sve što ima veze s metalom i metal ikonografijom, kaže Josie.

I ovoga puta smo u Dallasu ostali puno dulje nego je bilo planirano, a razgovor je skretao na sve moguće teme, od glazbenih, poput prisjećanja na brojne koncerte, najdraže albume i bendove, do onih svakodnevnih, o životu, svemiru i svemu ostalome. I tako je svaki put kad se dođe u malu prodavaonicu glazbenih užitaka, a nadamo se da će i ostati još barem idućih dvadeset godina.

Velika glazbena obitelj

Ono po čemu se Dallas uvijek izdvajao od drugih CD-shopova su koncerti. Ne samo zbog karata za svirke koje se tamo mogu kupiti, nego i zbog toga što je osim prodaje nerijetko, što planirano, što spontano, ekipa koja je tamo radila ili radi, na sebe preuzimala i posao organizacije prijevoza na koncerte, u pravilu i putujući sa svojim mušterijama na svirke, od onih manje poznatih bendova, do prve svjetske lige, čemu opet svjedoče fotografije Dallasovaca s, primjerice, Steveom Harrisom iz Iron Maidena ili Trentom Reznorom iz Nine Inch Nailsa. Svako takvo putovanje dodatno je učvršćivalo veze između nas koji smo u Dallas dolazili i onih koji su tamo radili, pa je danas, kako to Josie kaže, riječ o jednoj velikoj glazbenoj obitelji.

Proslava na ulici

Proslava dvadesetog rođendana Dallas music shopa bit će održana gdje drugdje, nego u samom dućanu. Ne baš samo u dućanu, jer bi ipak bio premali za sve što se sprema, nego i u bližoj okolici, pa će tako toga dana Splitska ulica biti zatvorena za promet, a umjesto automobila tamo će se naći pozornica na kojoj će nastupiti brojni glazbeni gosti, čija imena nećemo otkrivati.

– Točan datum i vrijeme pravovremeno ćemo objaviti. Ono što je sigurno je da će nastupati riječki i bendovi iz ostatka zemlje, neki manje poznati, ali i barem jedno ime iz kategorije najpoznatijih domaćih bendova. Sve skupa snimat će ekipa nekadašnje glazbene emisije Trzalica, tako da ćemo imati i rođendanski video, kaže Josie.

U Splitskoj će biti i štand s pićem, a prekoputa, na Jadranskom trgu, štandovi proizvođača i dobavljača s kojima Dallas surađuje, na kojima će se moći kupiti štošta, poput dizajnerskog nakita, odjeće i tako redom. Voditeljica programa bit će Ivanka Mazurkijević, a uz nju će se na stageu, u dućanu i oko njih, pojaviti gotovo svi dosadašnji djelatnici Dallas music shopa.

Komentari

komentara