Dallas Music Shop obilježio je 20 godina uspješnog rada. Taj veliki jubilej proslavio je vrlo prigodno: koncertnim programom koji se odvijao ispred dućana u Splitskoj ulici koja je do kasnih poslijepodnevnih sati bila zatvorena za sav promet.



Rođendansko slavlje mnogima omiljene riječke prodavaonice ploča trebalo je početi točno u podne, ali je zbog objektivnih okolnosti počelo nešto kasnije, oko 13 i 30, nastupom nove riječke grupe The Siids koju čine Stanislav Grdaković i Darko Terlević.



– Ovo nam je drugi nastup; prvi koncert imali smo u sklopu Tjedna mobilnosti u Ciottinoj ulici. Na ovom nastupu izveli smo tri nove skladbe, naš prvi singl »Meaningless/Weightless« i još dvije pjesme. Što se tiče Dallasa kao trgovine, mogu reći da je od moje kolekcije od 500, 600 CD-a sigurno 400 kupljeno baš u Dallasu, tijekom zadnjih 20 godina, otkrio nam je Darko, dok je Stanislav dodao:

– Tu smo zbog rođendana, a kad se slavi rođendan, to znači da je dobro. Dvadeset još nije previše godina pa se ne osjećaju još jako staro. Dvadeseti rođendan je jako dobar.

Respektabilna brojka

Nakon The Siidsa predstavio se još jedan riječki bend – My Buddy Moose u polovičnom sastavu: Luka Benčić (vokal i gitara) i Ištvan Širola (bas).

Na prvim svirkama publike, nažalost, nije bilo previše. Među posjetiteljima i čestitarima većinom su bili stari prijatelji dallasovske ekipe, suradnici, glazbenici i glazboljupci. Među njima je bio i riječki bubnjar Bobo Grujičić.

– Dvadeset godina, što god da čovjek prodavao, respektabilna je brojka. Znam često poviriti u Dallas. Vidio sam na Facebooku da se tu nešto događa pa sam došao vidjeti što se nudi. Josie je tu dobro potegnula, svaka joj čast, rekao je bubnjar grupa Turisti i Kojoti.

Rođendan Dallasa na dobro poznatu adresu, u Splitsku 2a privukao je i neke bivše djelatnike ovog music shopa.

– U Dallasu sam radio u dva navrata, od 2000. do 2005. i od 2012. do 2013. godine, sveukupno nekih sedam godina. Po čemu ću pamtiti razdoblje provedeno u Dallasu? Po ozračju: bilo je mladenačko, nešto novo, otkačeno i ljudi su to prepoznali, a to se vidi i nakon ovih 20 godine. Za Dallas mogu reći sve samo najbolje. Bilo je raznih lijepih anegdota, ali napornih, no pamtit ćemo ove ljepše, rekao je Domagoj Uršić Dog.

Bojana Butković u Dallasu je bila, i još uvijek je, umjetnička podrška.

– Pomagala sam oko uređenju izloga i shopa i funkcionalno odrađivala uređenje izloga. Počela sam 2000. godine i ta ljubav traje i danas. Zanimljivo je da smo prije godinu ili dvije dobili smo nagradu Grada Rijeke za kvalitetu uređenja izloga, to je baš jedna vesela anegdota. Dallas je surađivao i mislim da i dalje surađuje sa Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, a oni kao maturalni rad između ostalog imaju uređenje izloga i lijepo je da im Dallas pruža šansu da se mogu izraziti u svom kreativnom obliku, rekla je.

Dokazni materijal star dvadeset godina

Oni koji su prije dva desetljeća nazočili otvorenju Dallas Music Shopa sigurno se sjećaju kako je tom prigodom ekskluzivno prodavan novi album grupe Rolling Stones »Bridges to Babylon« Rolling Stonesa kao i upravo tog dana objavljen novi album grupe Let 3 »Nečuveno«. U jedinstvenoj akciji svi koji su kupili album Leta 3 na dar su dobili »Bridges to Babylon« i obrnuto. Među onima koji su kupili album Rolling Stonesa i dobili album Leta 3 tog je dana bio i Riječanin Miroslav Svast koji je oba CD-a, kao »dokazni materijal« prisutnosti na otvorenju, donio na jučerašnju 20. godišnjicu.

– Na otvorenju sam kupio CD Rolling Stonesa i dobio CD Leta 3. Sad sam u mirovini pa baš više ne kupujem CD-e, ali volim muziku, zato sam i došao danas ovamo, otkrio nam je.



Proslava Dallasovog rođendana u Rijeku je dovela i pulsku grupu Sasha 21 te zagrebački bend Kawasaki 3P. Na domaćem terenu nastupio je bend Jed Becker’s Group u sastavu: Damjan Grbac (bas), Tonči Grabušić (bubnjevi), Emir Grozdanić (gitara) i Mauro Staraj (klavijature), dok su se prije njih predstavili Mr.Lee & IvaneSky.



Slavljenički program zaključen je na najbolji mogući način: kratkim ali eksplozivnim nastupom legendarne riječke grupe Let 3 nakon kojeg su se svi prisutni zasladili velikom rođendanskom tortom.

