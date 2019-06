Ovog lipnja bit će održan šesti, ujedno i posljednji Dark Circle Fest, riječki festival posvećen žestokoj glazbi koji je u proteklih pet izdanja pred publiku doveo brojna poznata svjetska i domaća imena tog glazbenog žanra. Šesto izdanje festivala bit će održano 14. i 15. lipnja u Harteri, a na mračnoj bini ponovo će ugostiti lokalne bendove, ali i goste iz drugih država i gradova da po posljednji put zagrme Rijekom.

U petak na glavnoj pozornici, poznatijoj kao Dark Stage, posjetitelji će uživati u nastupima bendova Kryn, Voloh, Speedclaw, PHC, Asheraah, Their i Porko Dio. Subota je rezervirana za Nanowar of Steel, Stimulans, Upset, Sweet Thunder, Epicentar, Miscreation i Krematorium. Bit će održan i popularni Glam after party na terasi Hartere.

Festivalu će prethoditi promocija i druženje ispred Dallas Music Shopa u Rijeci u četvrtak 6. lipnja u 18 sati. Ispred Dallasa će se nalaziti »mračni štand« na kojem će se moći kupiti ulaznice za festival, a svaki kupac dvodnevne festivalske ulaznice na dar će dobiti i nešto od službenog »mercha« festivala. Svi posjetitelji moći će sudjelovati i u nagradnoj tomboli.

Festival i ove godine ima svoju akciju doniranja pod imenom »Metalci za Azil«. Tijekom trajanja festivala bit će dostupne donacijske kutije u kojima će se prikupljati sredstva za sklonište za nezbrinute životinje Azil za pse »Društvo za zaštitu životinja Rijeka«.

Cijena jednodnevne ulaznice u pretprodaji iznosi 66,6 kuna, a na dan festivala 80 kuna. Za festivalsku ulaznicu bit će potrebno izdvojiti 100 kuna u pretprodaji i 130 kuna dan. Ulaznice su u pretprodaji dostupne putem sustava Entrio.hr i na prodajnim mjestima Entrija.



Posljednji Dark Circle Fest prilika je za kraći razgovor s jednim od inicijatora i organizatora, Vinkom Golembiowskim iz Udruge Ri Rock.

Povratak korijenima

Za oproštajno šesto izdanje pripremili ste bogat program?

– Pa moram reći da smo ga u biti smanjili jer, eto, ovo je završna godina festivala pa smo odlučili da ćemo se ove godine i mi malo zabavljati, a ne samo raditi, te se tako i mi oprostili od festivala. Kao i prošle godine, festival nudi main stage na kojem nastupaju bendovi, a također je tu već poznati Glam Floor na terasi Hartere gdje će se ove godine nalaziti i kamp. Možda je bitnije navesti da se vraćamo začecima, odlučili smo da festival izgleda kao prve godine i da se posljednji put skupe svi oni koji vole ovaj festival i koji su radili na njemu i zabave uz dobru glazbu bendova koji nam dolaze, ponajviše iz Rijeke, ali i drugih gradova i država u jednom veselijem štihu festa.

Kao jedan od razloga navodite problem manjka publike, no nisu li fanovi metal glazbe jedni od najvjernijih posjetitelja koncerta i festivala?

– Jesu. No mislim da je došlo do zasićenja s koncertima u Hrvatskoj i Dark Circle Fest jednostavno ne može ponuditi bolje ponajviše zbog financija te konkurirati velikim svjetskim festivalima koji se nalaze oko nas. Dugačka je ovo tema i da se o tome raspravljati jako dugo. Potrebni su nam i stranci kako bi bili održivi i ispunili ciljeve festivala, no mi u tome nismo uspjeli. Kao što rekoh, ovo je tema za jednu parlaonicu koja je nedavno i odrađena u Zagrebu i gdje je došlo baš do ovih tema gdje su neku nadu za bolju budućnost donijeli iz festivala GoatHell iz Pule.

Nikad nije kraj

Kraj nikad nije kraj, kažete da u budućnosti imate planove za nešto novo i veće?

– Udruga Ri Rock uvijek ima planove za razne ideje i festivale. Jedna od ideja je da Dark Circle postane zasebni stage na većem festivalu. No kao što rekoh, to je samo ideja i vidjet ćemo što će budućnost donijeti. Udruga trenutno ima u planu jedan novi projekt koji bi trebao stvoriti jednu novu snagu riječkih rockera, no o svemu tome ćemo pričati drugi put, kad budemo imali neke konkretne informacije. Samo ću reći da je u Ri Rocku trenutno jako uzbudljivo i pomičemo granice same udruge.

Festivalu će prethoditi promocija i druženje ispred Dallas Music Shopa koje će se održati u četvrtak 6. lipnja u 18 sati?

– Tako je. Jedno odlično druženje gdje ćemo nuditi razne nagrade za sve koji kupe ulaznice. U Dallasu smo od 18 do 20 sati i pozivam sve da nam se pridruže i zabave s nama te zgrabe svoju ulaznicu za ovogodišnje izdanje, ali i ostale promo materijale festivala poput majci, bedževa, zakrpi, rakija itd.

Festival je uvijek imao i humanitarnu notu, ove godine akcija se zove »Metalci za Azil«?

– Azil za pse ponovno je s nama ove godine. Ponovno ćemo skupljati novce za njih i obradovati volontere i životinje iz azila. Jako smo ponosni s ovom suradnjom i naravno nastavit ćemo s istom, a pozivamo sve da odu na naše stranice i pronađu gdje se mogu prijaviti kako bi pomogli Azilu bilo novčano ili volonterski.

