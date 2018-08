Sljedećeg vikenda grad na Rječini ugostit će još jedan Dark Circle Festival. Na atraktivnoj lokaciji u napuštenoj tvornici Hartera posjetitelje najmračnijeg festivala na Balkanu očekuje nastup čak trideset bendova iz Hrvatske i svijeta – Irske, Švedske, Slovenije, Italije i Austrije.

Četiri floora, mnoštvo zabavnog programa, besplatan prijevoz na party i kupanje na plaži, povoljniji prijevoz vlakom na festival, kamp, video projekcije i dekoracije, glam after party, zabavne igre, povoljne cijene hrane i pića, te 30 pomno biranih bendova savršen su poziv za sve ljubitelje žestokih nota da se s ljetom pozdrave na Dark Circle Festivalu.

Novitet – Chaos stage

Prvi dan festivala, u petak 24. kolovoza, na Dark Stage iz Austrije stižu bogovi crnila i tmine – Belphegor, koji će na ovogodišnjem Dark Circle Festu promovirati novi album »Totenritual«. Kako najavljuju organizatori iz Udruge Ri Rock njihov nastup uključuje specijalni dijabolično ritualni performans uz impresivan stage setup.

U petak će na istom mjestu nastupiti i: Zenoth, Zvijer, Sailing To Nowhere, Sufosia, Decomposing Entity, Kymera i Mburns. Od ove godine uveden je novi, Chaos stageu na kojem u petak nastupaju: Left To Starve, Disbaja, Shin, Morbid Creation, Krlja, Dickless Tracy i Iamdisease.

Drugi dan festivala, u subotu 25. kolovoza na Dark stage, po prvi puta u Hrvatskoj stižu legendarni death metalci The Crown. Svojim nabrijanim napadom iz daleke Švedske promoviraju najnoviji dugo očekivani album »Cobra Speed Venom«.

Uz njih će nastupiti i: Core Of Creation, Omnivore, Theories Divide, Defiant, E.n.d., Wolves Within i Throattwister. Na Chaos stageu istog će dana posjetitelji moći poslušati: Mamut, Eho, Reverse Gangbang, Negative Slug, Omega Sun, Lord Drunkalot i Emphasis.

Detaljan vodič

Popularna »terasa« Hartere ponovno je rezervirana za Glam floor, gdje će DJ Matea Benzan oba dana od 17 do 4 birati najveće hitove starog rocka, glam metal uspješnica, pankerskih rasturačina i metalnih himni.

Dark Circle Festival je ljetni festival posvećen većinski metal glazbi no i drugim podžanrovima u organizaciji Udruge Ri Rock. Festival je nastao 2014. godine kao odgovor na siromašnu ljetnu ponudu alternativnih događanja u Gradu Rijeci i nedostatka kvalitetnog hrvatskog metal festivala. Organizatori kao ljubitelji ovog žanra uz pomoć bendova i raznih suradnika odlučuju brzim potezom, u vremenu od samo mjesec dana, održati metal festival nazvan igrom riječi Dark »O« to jest Dark Circle Metal Fest. Festival je do sada imao četiri izdanja, i sa svakim sve više raste i širi svoju ponudu.

Povodom pete obljetnice festival se vraća korijenima te postavlja ime »Dark Circle Fest« kao svoj službeni naziv. Oduvijek je »O« u nazivu festivala bilo značenja »Krug« to jest »Circle«, što označava mračni krug ljubitelja žestokih nota.

Ove godine pripremljen je i detaljan vodič sa svim informacijama o ulaznicama, prijevozu, kupanju i ostalom sadržaju koji se može pronaći na službenoj stranici festivala darkometalfest.com.

Dark beach party

U subotu će se od 12 – 18 sati za sve posjetitelje Dark Circle Festa održat i specijalni Dark beach party na plaži pored kafića Empeduja. Uz besplatan prijevoz koji omogućuje pokrovitelj festivala KD Autotrolej, omogućen je i besplatan ulaz. Selektor glazbene pozadine biti će Selektor Skeletor.

Popratni sadržaji

Na festivalu će se oba dana održati i mala tržnica pod nazivom Dark shops s izlagačima: Beton Art Lumas, Mano Cornuta, Underwater Merch i Brocade Budoir. Glazbu će svakog dana u Room 666 od 01 – 05 birati DJ Leon. Ove godine je i službeni merch festivala znatno bogatiji, pa će se tako u ponudi naći majice, rakije, trzalice, ogrlice, naušnice, zakrpe i naljepnice. Za gastro ponudu zadužen je Primorski pijat, a na meniju će se naći domaća maneštra te kobasice u pecivu.

Ulaznice

Ulaznice za ovogodišnji festival po pretprodajnim cijenama (140 kn festivalska, 110 kn jednodnevna) mogu se kupiti online na službenoj stranici www. darkometalfest. com do srijede. Nakon toga cijena za festivalsku ulaznicu raste na 180 kn, dok će za dnevnu biti potrebno izdvojiti 130 kuna. Ulaz na festival otvara se oba dana u 17 sati. Kupci će dobiti QR kod koji se jednostavno može preuzeti na smartphone i pri ulasku na festival pokazati (uz osobnu iskaznicu) te preuzeti festivalsku narukvicu. Na njoj će se također nalaziti QR kod koji će voditi na satnicu festivala. Kupljene ulaznice nije potrebno printati.

Popust na prijevoz i kampiranje

Službeni prijevoznik za Dark Circle Fest i ove godine je HŽ Putnički Prijevoz pa tako svi posjetitelji festivala za prijevoz vlakom mogu ostvariti popust od 40 posto, a prilikom kupnje karata potrebno je naglasiti da putujete na navedeni festival. Također, i ove godine svi posjetitelji mogu se prijaviti za besplatno kampiranje na festivalu. Pravo na kampiranje ostvaruje se uz važeću ulaznicu i prethodnu prijavu.

