Nakon tri uspješna uspješna izdanja, Dark O Metal Fest vraća se u prostor bivše Tvornice papira. U petak i subotu, 14. i 15. srpnja tamo će sve biti u znaku žestokih gitarskih rifova, energičnih nastupa domaćih i regionalnih metal bendova te bogatog popratnog programa.

Prvog dana publiku očekuju: talijanski bendovi Ultra Violence i Ad nauseam, slovenski Eruption i Mist te domaći bendovi Po’ metra crijeva, Meant to be i Epicentar. Dan kasnije u Harteri nastupaj izraelski bend Melechesh te domaće grupe Cold Snap, Czaar, Old Night, Diamond Dust i Chemical Exposure.

O četvrtom Dark O Metal Festu više nam je otkrio predstavnik organizatora, predsjednik Udruge Ri Rock Nikola Jovanović.

– Kao najveću posebnost Dark O Metal Festa istaknuo bih činjenicu da je to metal festival koji se održava praktički u centru grada. Svakako je posebnost i to što iako stremimo tome da festival raste iz godine u godinu, i dalje želimo da Dark O Metal Fest bude mjesto koje će biti otvoreno prema lokalnim bendovima i prema bendovima iz cijele Hrvatske. Što se tiče izvođača, mislim da se ne smije propustiti niti jedan bend (smijeh). Svi bendovi koji nastupaju vrijedni su pažnje i zaslužuju da ih se poprati uz aplauz, kao nagradu za trud i rad koji je kod većine bendova dugogodišnji. Naravno da moramo istaknuti headlinere festivala, a to su Melechesh; utjecajan su bend i svakako jedan od posebnijih u svom žanru. Nikada nisu bili u Rijeci, a u Hrvatskoj su zadnji puta bili 2013. godine ako se dobro sjećam. Ovim putem pozivam sve metalce, ali i ostale ljude željne dobre svirke i koncerata da dođu i uživaju u nastupu kako Melechesha, tako i ostalih bendova, rekao je.

Struja i voda

S obzirom na to da festival ove godine traje jedan dan kraće nego lani, i broj izvođača nešto je manji nego prošle godine.

– Prošlogodišnji festival je trajao od 12. do 15. kolovoza, no kao i svi u organizaciji mislim da je možda tri dana za sada previše, a i promjena datuma, odnosno prebacivanje iz kolovoza u srpanj radi izbjegavanja preklapanja s drugim festivalima, rezultiralo je konačnom odlukom da ove godine imamo dva festivalska dana, objasnio je Jovanović.

Ulaznice

Cijena festivalske ulaznice iznosi 100 kuna u pretprodaji i 130 kuna na dan festivala. Cijena jednodnevne ulaznice je 70 kuna u pretprodaji i 80 kuna na dan. Ulaznice su u prodaji u Dallas Music Shopu te u sustavu Eventima i na web-stranici Eventim.hr.

– Za sve fanove i one koji će to tek postati voljeli bismo naglasiti da ćemo od 10. do 14. srpnja na Korzu imati štand na kojem će se moći nabaviti ulaznice u pretprodaji, kao i majice i šilterice. Sve ostale informacije potražite na webu i Facebook stranici Dark O Metal Festivala. I vidimo se u Harteri, poručio je Jovanović.

Dark O Metal se i ove godine održava u prostoru bivše Tvornice papira. Iako su organizatori razmišljali o promjeni lokacije, na svakom mjestu koje su uzeli u razmatranje naišli na neki problem, bilo tehničke ili birokratske prirode, te su zato ostali u Harteri.

– Za ovu veličinu festa, Hartera, tj. katakombe pored hale Marganovo, sasvim su adekvatne. Volio bih da se za buduća izdanja festa hala ponovo stavi u funkciju, da se sanira krovište jer bi u takvom prostoru festival poput Darka po meni bio fantastičan. Marganovo može primiti i do 5000 ljudi, a to je za bilo koji festival u Rijeci respektabilna brojka. Iskreno se nadam da će odgovorni naći vremena i načina da se lokacija dovede u funkciju te da će se osim krova dovesti i osnovna sredstva za rad, a to su struja i voda. Bitno je da svi dionici kulturnog života grada Rijeke imaju na umu kakav je resurs Hartera, a pogotovo Marganovo. Možemo vidjeti kako je Ljubljana iskoristila napuštene i propale tvornice, kako je te objekte prenamijenila za udruge, za klubove, galerije. Nadam se tome i u Harteri, dodao je Jovanović.

Govoreći o prošlogodišnjem Dark O Metal Festu rekao je kako je bio dobro organiziran, ali je posjećenost bila relativno slabija od očekivane ponajviše zbog toga što se termin u kolovozu preklopio s održavanjem velikog metal festivala u Češkoj.

KineDok

U subotu 15. 7. s očetkom u 20 sati bit će održana projekcija češko-slovačkog filma »Para pored rijeke – Američki san trubača Laca Deczija« redatelja Roberta Kirchhoffa i Filipa Remunda. Film će biti prikazan u sklopu projekta KineDok.

– S obzirom na jakog headlinera, na mnoštvo odličnih bendova iz Rijeke i ostatka Hrvatske, na goste iz Slovenije i Italije, mogu reći da očekujemo veću posjećenost nego prošle godine, rekao je Jovanović.

Humanitarni karakter

Festival će ove godine imati i humanitarni karakter. Cilj je pomoći košarkaškom klubu Kostrena – košarka u kolicima.

– Izuzetno nam je drago da je i Dark O Metal Fest dio ove hvalevrijedne akcije čiji su dio i motoklub Fluminese Riders te Rijeka Tattoo Expo. Akcija je započela u lipnju na motosusretu Fluminensa, nastavlja se na Darku te u studenom na Rijeka Tattoo Expu te još nekoliko manifestacija koje će biti održane u Kostreni. Ovo je još jedan dokaz uspješne suradnje riječkih udruga. Ovom prilikom pozivamo sve da se uključe i pomognu sukladno mogućnostima jer su ljudi koji su članovi spomenutog kluba, dobrim dijelom mladi ljudi, vrlo motivirani i željni da treniraju te se na taj način i rehabilitiraju, a kolica koja su im prijekopotrebna izuzetno su skupa, istaknuo je Jovanović.

Svakog će dana biti aktivan i popularni Glam Floor koji će poslužiti kao »chill« zona za sve posjetitelje festivala. Na festivalu će se naći i Monster booth gdje će biti održan turnir u video igri Call of Duty.

– U sklopu festivala imat ćemo i udrugu Hauntlings, naše drage prijatelje i suradnike. Oni će urediti dvije prostorije kao kuću strave te ćemo tako posjetiteljima pružiti mogućnost zabave i opuštanja. Naravno, i ove godine imamo Glam floor na terasi iznad katakombi. Naša Matea vrtit će sve najsjajnije i najnatapiranije glam hitove od Bon Jovia do Motley Crua pa, eto, sve koji to vole, a zaista ne znam tko to ne može voljeti, pozivam da nabace šljokice, natapiraju kosu i uvuku se u tajice i pravac Darko metal fest, zaključio je Jovanović.

Velika podrška

Festival podržali: Grad Rijeka, Primorsko goranska županija, Savez udruga Molekula, Zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura Nova, Hrvatske željeznice, Monster Energy, TOI-TOI, Zagrebačka pivovara, Rijeka Tattoo Expo, MAR-COM, MAPA, Dallas Music Shop, Kanal Ri, Moja Rijeka, Novi List, Radio Korzo, Radio Rijeka, Perun.hr, Metal Jacket Magaizine, Maldoror Metal Box, Ziher.hr, Muzika.hr, VeniaMag, SoundGuardian, Udruga The Hauntlings.

Metlotrk

Kao i prethodnih godina, festival će imati i originalni sportsko-rekreativni dio. Ove godine bit će održan prvi Dark O Metal Metlotrk, posebna utrka za metalce na metlama s bogatom nagradom za najbržeg i najspretnijeg metal-metlotrkača/čicu.

– Jednog dana našem je članu Popiju pala na um ta ideja te smo malo mozgali o njoj i odlučili da uvrstimo ovu rekreativno-zabavnu utrku u program festivala. Nadamo se da će se svidjeti posjetiteljima te da će postati tradicija Dark O Metal Festa, rekao je Jovanović.

Suradnja s HŽ-om

Službeni prijevoznik festivala je i ove godine HŽ putnički prijevoz. Posjetitelji za prijevoz vlakom mogu ostvariti popust od 40%. Više je moguće doznati na www.darkometalfest.com. Publici je na raspolaganju i kamp čije je korištenje obavezno rezervirati putem e-maila (prijave s naznakom KAMP šalju se na adresu: darkometalfest@gmail.com).

