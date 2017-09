David Gilmour, gitarist kultnog britanskog sastava Pink Floyd ima materijal za novi album, ali kad će ga objaviti – teško je reći.

Naime, u promotivnom traileru kojim najavljuje svoj koncertni CD/DVD „Live at Pompei“ obraća se svojim fanovima i kaže da mu je nakon odlično primljenog albuma „Rattle That Lock“ iz 2015. godine ostalo još nekoliko pjesama koje nisu našle mjesto na tom albumu, a u međuvremenu je stvorio i nekoliko novih. No, kaže Gilmour, za sada ne osjeća potrebu za radom na albumu i to isključivo stoga što mu svjetska turneja na kojoj predstavlja spomenuti album – a usput svira i nekoliko Pink Floyd klasika – ide izuzetno dobro:

„Jednostavno, osjećam da mogu krenuti na još jednu turneju bez novog albuma. Da bih napravio „Rattle That Lock“ trebalo mi je deset godina i zaista se nadam – ali ništa ne mogu obećati – da ovog puta za novi album neće trebati toliko“, rekao je Gilmour kojeg smo pred dvije godine, baš u okviru njegove „Rattle That Lock“ svjetske turneje, vidjeli i u Hrvatskoj, točnije u prekrasnoj pulskoj Areni u kojoj je održao i prvi koncert te velike turneje.

Za one koje više od nove glazbe zanima ta turneja lijepo će biti pogledati „Live at Pompei“, film koji je pod režiserskom palicom Gavina Eldera snimljen u čuvenom Pompei Amphiteatru i to 7. i 8. srpnja prošle godine. U srijedu, 13. rujna, film će istodobno biti prikazan u više od 2 000 kino dvorana diljem svijeta, a 29. rujna bit će i na tržištu i to kao dvostruki CD i četverostruki LP za diskofile, odnosno u DVD i Blue Ray formatu za filmofile.

