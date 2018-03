Lijepe prošlosti objavljivanjem deluxe izdanja svog debitantskog albuma iz 1972. godine prisjetili su se i dečki iz britanskog rock sastava Roxy Music.

Eponimni album u svom reizdanju donosi demo snimke, nepotpune studijske snimke, radio snimku nastupa za BBC, DVD sa snimkama nastupa za TV te, naravno, sve remasterirane pjesme s albuma.

Komentirajući za Billboard pojavu ovog reizdanja gitarist Phil Manzanera iskazao je zadovoljstvo učinjenim poslom, posebno činjenicom da su u trenutku objavljivana bili grupa s tek deset koncertnih nastupa, a nepunu godinu dana kasnije već su iza sebe imali 120 koncerata i to se itekako vidi na materijalu ovog reizdanja.

Manzanera je, odgovarajući na pitanje o mogućoj obnovi rada grupe, rekao kako to nije neostvarivo, ali ni jednostavno:

„Pred 6-7 godina ja, Brian Eno i naš dugogodišnji producent Chris Tomas napravili smo u studiju petnaestak skladbi. No, kad je trebalo napisati tekst Bryan Ferry je rekao kako to više nije u stanju raditi. I tako je to stalo…“, rekao je Manzanera.

Komentari

komentara