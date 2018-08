U subotu tunel što vodi od katedrale sv. Vida do Ulice Dolac postat će poprište nekoliko glazbeno-umjetničkih događanja i to u organizaciji jazz kluba Tunel.

U tunelu koji su Talijani gradili od 1939. do 1942. godine, posjetitelji će moći uživati u neobičnim ambijentalnim instalacijama, dobroj glazbi i nijemim filmovima.

Program počinje u 14 sati kada će Dominik Grdić i Michel Mesarić tunele pretvoriti u veliku ambijentalnu instalaciju.

– Zvuku pristupamo kao nevidljivom umjetničkom materijalu koji pretvaramo u taktilni doživljaj vibracije niskih, dubokih frekvencija. Zvukovi bombardiranja iz svih svjetskih ratova pomiješani sa zvukovima aktualnih vijesti iz cijelog svijeta tvore autorsku »zvučnu sliku« reproduciranu u neprekidnoj petlji potom procesuiranu kroz snažne subwoofere u fizički osjećaj vibracije koja svojom prisutnošću prvenstveno unosi nemir, dok svojom atmosferičnošću i taktilno dizajniranim ambijentom tunel postaje imerzivno mjesto za kontemplaciju i meditaciju o nesigurnoj stvarnosti koja nas okružuje izvan njegovih debelih zidova – najavio je ovaj dvojac.

U 17 sati program preuzima Smeđi Šećer koji će birati glazbu koja će posjetiteljima dočarati zvučnu sliku post-apokaliptičnog scenarija.

U 20 sati na redu je glazbeni performans uz nijeme filmove. Riječ je o projektu koji predstavlja spoj projekcije nijemih filmova i nove glazbe čiji su autori dvoje pulskih glazbenih eksperimentatora Vladimir Butković i Marko Jovanović. U glazbenom-filmskom performansu istražuju kako bi skladatelji onog vremena koristili današnje pristupe glazbi, eksperimentirajući s raznim tehnikama od elektronike, akustike, DJ-inga te klasične glazbe. Prikazivat će se »Man Ray: Le Retour à la raison« (3 min, 1923.), »Rene Clair: Entr’Acte« (25 min, 1924.), »Maya Deren and Alexander Hammid: Meshes of the Afternoon« (14 min, 1943.) i »Hans Richter: Ghosts Before Breakfast« (9 min, 1928.).

U 23 sata počinje pravi party, a redom će do 6 sati ujutro glazbu puštati Volster, Dj Jopa, Bellen i BRX.

Dnevni program se ne naplaćuje, ulaz je slobodan do večernjih sati, odnosno do početka večernjeg programa u 23 sata. Ulaz na party je 40 kuna.

Ovaj program u tunelu ispod grada treći je događaj koji je popularni riječki klub organizirao ovog ljeta u dogovoru s Turističkom zajednicom grada Rijeke. Prvi event održan je krajem lipnja, na nerazvikanoj lokaciji koja se nalazi u sklopu tvornice papira Hartera, tzv. Katakombe. Trećeg vikenda u srpnju RiArt galerija postavila je izložbu ispod grada.

