Večeras u zagrebačkoj Tvornici kulture nastupit će američka metal legenda Devin Townsend, koji će sa svojim bandom Devin Townsend Project predstaviti svoj novi album »Transcendence«, najavio je organizator MH Concerts & Twilight Promotion.



Devin Towsendu će to biti drugi nastup u Zagrebu, gdje je prije pet godina nastupio s Fear Factory, a ovoga će puta predstaviti novi album »Transcendence«, koji je objavljen u rujnu prošle godine za Inside Out Records.

Na turneji, koja se zove »Transcending The Coma Tour 2017» kao posebni gosti nastupit će i američki progresive death metal band Between The Buried And Me i norveški progresive metalci Leprous.

Kombinirajući progressive rock, heavy metal, elektroniku i ambijentalnu glazbu, Devin Townsend stvara unikatnu glazbu i slovi za jednog od najoriginalnijih modernih gitarista.

Nakon sviranja u nekoliko heavy metal grupa u srednjoj školi, Townsenda je zapazila diskografska kuća Relativity Records koja ga je angažirala da pjeva glavne vokale na albumu »Sex & Religion» tada već poznatog gitarista Stevea Vaia. Nakon snimanja i turneje s Vaiem, Townsenda je razočarala glazbena industrija pa snima solo album »Heavy as a Really Heavy Thing» pod pseudonimom Strapping Young Lad, sa kojim je objavio pet albuma.

Pored toga je sudjelovao i u bendovima i projektima poput Casualties of Cool, Punky Brüster, IR8, The Wildhearts, Front Line Assembly, The Devin Townsend Band i solo karijeri, te objavio zavidan broj albuma, navodi organizator.

