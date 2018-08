Tradicionalnim koncertom otvorenja u pulskoj Areni, sutra u srijedu 29. kolovoza započinje sedmo izdanje jednog od najboljih europskih manifestacija eklektične elektronske glazbe – Dimensions festivala.

Pulski koncert otvorenja predstavlja i sedam izuzetnih glazbenih nastupa koje predvode apsolutni velikani elektronike i višestruko nagrađivani glazbeni inovatori s gotovo pedesetogodišnjim scenskim iskustvom – skupina Kraftwerk. U Arenu dolaze sa svojim posljednjim audio-vizualnim spektaklom u 3-D tehnici s kojim su već nastupali u londonskom Royal Albert Hallu i Tateu, njujorškoj MoMA-i i sidnejskoj Operi. Osim hvalospjeva, ovaj nesvakidašnji glazbeni spoj ‘mašine i čovjeka’, kako se često govori o glazbi Kraftwerka, u 3-D inačici je uspio redefinirati pojam pop koncerta koji podjednako intrigantno funkcionira u galerijskim i koncertnim prostorima. Kulisa pulskog amfiteatra oduvijek je služila kao dodatni bonus koncertima iznimne audio-vizualne kvalitete, vjerujemo da će nastupu Kraftwerka pridonijeti svojom višestoljetnom impresivnošću.



Pored nastupa Kraftwerka, posebno se ističe koncert njemačkog kompozitora i glazbenika Nilsa Frahma koji nastupima s lakoćom drži na okupu ljubitelje avangardne, klasične i elektroničke glazbe. Svi koncerti s njegove posljednje svjetske turneje na kojoj promovira album »All Melodie« i EP »Encores 1« rasprodavani su mjesecima unaprijed s publikom i kritikom u stanju unisonog obožavanja.

Svojevrsni triplet zvijezda večeri koncerta otvorenja 7. Dimensions festivala, uz Kraftwerk i Frahma, čini nezaobilazni detroitski glazbenik širokih glazbenih horizonata i velikog zabavljačkog apetita – Moodyman.

Kako je glazbena formula Dimension festivala uvijek pomalo nepredvidiva, odnosno rado se na jednoj pozornici miješaju legende i novi talenti, tako će se publici u Areni predstaviti tri iznimne mlađe glazbenice: Turkinja s londonskom adresom Debora Ipekel i njena britanska kolegica Josey Rebelle donose eklektični izbor plesne glazbe kojom caruju plesnim podijima i radio valovima dok će Londončanka Nubya Garcia, jazz saksofonistica i skladateljica, pronijeti dio sve prisutnijeg jazz trenda među glazbenicima.

Nakon otvorenja u pulskoj Areni, program Dimensions festivala odvija se na štinjanskoj tvrđavi Punta Christo od četvrtka 30. kolovoza sve do ranih jutarnjih sati ponedjeljka 3. rujna s više od 150 izvođača na deset pozornica, preko 20 party brodova te dva partija u tunelima Zerostrasse u samom centru Pule. Na poduljem i glazbeno raznovrsnom popisu izvođača posebno se ističu Bonobov cjelovečernji nastup te gostovanja Nine Krawitz, Lene Willikens, Helene Hauff, Peggy Gou, Margaret Dygas, Sonje Moonear, Bjarkija, nastup uživo Jona Hopkinsa, kao i nastupi brojnih domaćih i regionalnih producenata i DJ-eva.

Ulaznice za Dimensions Arenu 29. kolovoza mogu se naći u svim Entrio sistemima, te na blagajnama ispred Arene koje rade i u srijedu od 12 do 23 sata. Više informacija pronađite ovdje. Regionalne festivalske ulaznice koje vrijede za četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Punta Christo (ne uključujući koncert otvorenja) mogu se kupiti putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.

