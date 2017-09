U nove muzičke avanture krećemo s par iznimnih i ekskluzivnih gostovanja, poručuje agilna ekipa iz Distune Promotiona.

Na premijerni dolazak u Rijeku stiže Tav Falco, legenda garažnog rocka i to na dva solistička koncerta koje će održati na botelu Marina.

Kraj 70-ih početak je karijere četiriju osoba ključnih za budućnost garažnog rocka, a to su Lux Interior, Jeffrey Conolly, Jeffrey Lee Pierce i Tav Falco. Kao najstariji među njima, Tav Falco ima posebno mjesto. Način na koji je u garažni rock implementirao nekoliko ne baš srodnih žanrova, ali i jak umjetnički koncept govore da se radi o talentiranoj osobi koja ima što za reći na potpuno autentičan način. Odrastao u ruralnom Arkansasu i inficiran delta bluesom i rock ’n’ roll glazbom, Tav Falco imao je samo jedan izbor, a to je preseliti se u Memphis i započeti rock karijeru, što je učinio u tridesetoj godini. Najprije se priključio bendu Jima Dickinsona, Mud Boy & The Neutrons, a već je na prvom nastupu skrenuo pažnju na sebe tako što je tijekom koncerta sasjekao gitaru motornom pilom. Godine 1979. osniva Panther Burns, a kroz prateći je sastav prodefiliralo više legendarnih imena poput Roberta Palmera, Rona i Dona Easleyja, Jima Dickinsona, Rossa Johnsona ili Alexa Chiltona.



Sada, sa sjedištem u Beču, Falco i dalje vodi Panther Burns, sirovo i nečasno društvo koje sadrži kremu talijanskih rock’n’roll glazbenika.

– Falco je izvorni američki glazbeni sanjar – glas koji Amerika konstantno gubi i pronalazi. On je istovremeno nježan i muževan, blistav, kreativan i opasan. Dolazi s izvučenom oštricom na pozornicu, ne rukuje se s neprijateljima, kažu iz Distunea.

Falco ne staje s novim izdanjima, pa je tako ove godine izbacio singl »Drone Ranger« na Blang records u suradnji s bivšim Spacemen 3 cosmonautom Sterling Roswellom koji je svirao gitaru i producirao sesije. Ex-Panther Burns i sada bubnjar Bad Seeda Jim Sclavunos svira bubnjeve na »Drone Ranger«.

Dva koncerta na botelu Marina najavljena su za petak i subotu, 15. i 16. rujna s početkom u 22 sata. Cijena ulaznice u pretprodaji je 35 kuna, dok će na dan koncerata biti 50 kuna, a mogu se kupiti u Dallas Music Shop Rijeka i u sustavu Entrio.

Avangardna atrakcija

Zahvaljujući suradnji Distune Promotiona i riječkog muzeja Peek&Poke u Rijeku po prvi puta dolazi legendarna avangardna atrakcija Clock DVA, a koncert je na rasporedu u petak, 22. rujna u OKC-u Palach. Osnovani daleke 1978. u Sheffieldu od Adija Newtona i Stephena Judda Turnera u postpunk eri, kombinirajući elektronsku glazbu s industrijskim smjerom i dan danas aktualanim cyberpunkom što je tih godina, u eri nadolazećih računala bio tek u povojima kao fantastika.

»Naš cilj je jednostavan, no istovremeno to je i vrlo složena želja za povezivanjem s ljudskim emocijama koje su srž nas samih. Naš rad usmjeren je na individualnu razinu iskazivanja svih mogućnosti zvuka i umjetnosti, usmjeravajući se pritom k novim područjima istraživanja«, riječi su frontmena Adija Newtona. Riječki koncert je ujedno i jedini koncert benda u Hrvatskoj, za ulaznicu u pretprodaji valja izdvojiti 125 kuna, dok će na dan koncerta stajati 150 kuna.

Bogovi psihodelije

Tjedan dana kasnije u Rijeku stižu japanski bogovi psihodelije – Acid Mothers Temple & the melting paraiso U.F.O. Nastali 1995. godine, kao samoprozvana milenijska hippy grupa, putuju svijetom predstavljajući spoj psihodelije, bučnih gitara i moćnog ritma. Okupljeni oko gitarista imena Kawabata Makoto, rad su počeli pod utjecajem progressive rocka, da bi nastavili s jazz primjesama, dodajući psihodelične elemente i improvizaciju.

Acid Mothers Temple je trenutno kolektiv od tridesetak glazbenika, umjetnika i performera kojima je glazba samo jedan od polja interesa. S gotovo 90 izdanja, kao i činjenice da godišnje znaju objaviti i po nevjerojatnih deset albuma, njima ideja i inspiracije jednostavno ne ponestaje, te su polagano dosegli zvjezdani status. Grupa je to koja je na scenu vratila interes za psihodeliju, kraut rock i progresivni rock i koja se smatra jednim od najboljih japanskih bendova u povijesti, a njihov rad je glazba uz koju putujete, prisjećate se i prepuštate kaosu.

Koncert otvaraju domaći dečki The Freak Folk Of Mangrovia, fluktuirajući kolektiv glazbenika koji već više godina surađuju u raznim bendovima. Ulaznice po cijeni od 50 kuna moguće je kupiti u Dallas Music Shop Rijeka ili u sustavu Entrio, dok će na dan koncerta stajati 75 kuna.

Battlemeov groove

Iako program za listopad još nije skroz zaključen, zna se da će u subotu 14. listopada biti održano 9. izdanje Sajma ploča, istu večer na rasporedu je koncert američke grupe Battleme. Žestoki američki rokeri iz Portlanda po drugi put dolaze u Rijeku i to u sklopu promocije njihovog trećeg albuma »Cult Psychotica« i nove europske turneje, koncert će biti održan u OKC-u Palach, za ulaznicu u pretprodaji u Dallas Music Shop Rijeka i sustavu Entrio valja izdvojiti 40 kuna, dok je na dan koncerta 50 kuna.

»Cult Psychotica« je ustvari proglas kojeg je frontmen Matt Drenik stvorio tijekom prvih nekoliko mjeseci predsjedničkih izbora u SAD-u 2016. godine. Bend je ovaj album snimio uživo u periodu od svega tjedan dana u Drenikkovom Get Loud studiju u Portlandu, u izboju nevjerojatne energije. Krajnji ishod albuma, vrhunska je suvisla reakcija na trenutno stanje u svijetu ili kako sam Drenik kaže, »pravovremeno razmišljanje o našoj slomljenoj stvarnosti«.

Uz vijesti o novom izdanju, bend je uzbuđen što će novi album moći promovirati na velikoj europskoj turneji ove jeseni , između kojih je i Rijeka domaćin. Tijekom karijere, koja traje više od sedam godina, Battleme je privukao pažnju publike brendom psihodeličnog rocka s primjesama blusea. Esquire ističe da su kojim slučajem The Flaming Lips napravili koju originalnu pjesmu tijekom izvođenja obrada Pink Floydova albuma »The Dark Side Of The Moon«, zvučali bi jednako dobro kao Battleme. Rolling Stone je pisao o sposobnosti benda da stvara krešenda u stilu The Smashing Pumpkinsa, dok je Billboard pohvalio Battlemeov groove uporedivši ga sa onim kojim vladaju Queens Of The Stone Age.

Luckast pjesnik

Tjedan dana kasnije, točnije 18. listopada u Rijeku pak stižu Kanađani Ben Caplan & Casual Smokers i to na botelu Marina. Karizmatični, uživljeni, šarmantni glazbenik, nadasve ozbiljan, ali i luckast pjesnik, ljubitelj razlomljenih melodija – sve to je i nije, Ben Caplan.

– Njegovi pomalo grubi teksturirani tonovi paraju publikom dvorane, silovitim glasom koji može nadvisiti svaki žamor publike. Ali, kada bar i na tren uspije privući vašu pažnju, može vas držati zarobljenog svojim tihim pjevušenjem nježno poput čaše dobrog viskija, koja se smiono prelijeva preko okrutnog svijeta, stoji u najavi.



Djelomično inspiriran istočnoeuropskom i židovskim etnom, unoseći pri tome cijeloga sebe, veže i modelira stare glazbene tradicije na nov i suvremen način. Na njegovom posljednjem albumu, »Birds with Broken Wings«, radilo je preko 30 glazbenika s još više instrumenata, kombinirajući razne akustične zvukove iz cijelog svijeta.

Ulaznice u pretprodaji po cijeni od 35 kuna moguće je kupiti u Dallas music shop Rijeka ili u sustavu Entrio, dok će na dan cijena biti 55 kuna.

Berlinska retro rock atrakcija

Krajem listopada Distune u Zagreb dovodi berlinsku retro rock atrakciju Kadavar koja će imati pravi klupski koncert u Močvari. Klub Močvara mjesto je kao stvoreno za promociju njihovog novog albuma »Rough Times« koji izlazi 29. rujna pod etiketom Nuclear Blast. Publika će imati priliku uživo čuti najsvježiji materijal koji su snimali potpuno live, analogno, bez kompromisa. Bend otkriva kako je proces snimanja nove ploče bio jako intenzivan, radilo se po cijele dane, noći, bez stajanja.

Dvoznačnost je ono što ju čini baš takvom kakva i jest, ozbiljna, osobna, ali i pomalo apsurdna na momente. Naziv albuma njihov je jasan stav, bez imalo humora. Referira se na svijet u kojem živimo i instant život koji vodimo preko različitih aplikacija koje drmaju ljudske vrijednosti. Koncert je dobio i pojačanje u vidu predgrupa. Riječ je o dva benda, Death Alley i Mantar. Koncert je zakazan 30. listopada, a cijena ulaznice je 80 kuna u pretprodaji i 100 na dan nastupa. Mogu se kupiti u Dirty Old shopu i u sustavu Entrio.

