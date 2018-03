Ekipa iz riječkog Distune Promotion pripremila je nekoliko zanimljivih proljetnih koncerata.

The Underground Youth, britanski bend s sjedištem u Berlinu u sklopu europske turneje dolazi i na premijerni nastup u Rijeku i otvara proljetni dio koncertne sezone 2018. Riječka klupska premijera zakazana je za četvrtak, 22. ožujka u OKC-u Palach. Njihova glazba dodiruje različite žanrove, uključujući pshodelični rock, post punk i shoegaze. Bend predvodi Craig Dyer čiji glazbeni utjecaji uključuju The Brian Jonestown Massacre, Velvet Underground, balade i stil pisanja Bob Dylana i buku The Jesus & Mary Chain.

Započet kao solo projekt 2008. od strane Craiga Dyera,The Underground Youth mješavina je tamne psihodelije s postpunk shoegaze prizvukom. Bend je od 2012. redovito na europskim turnejama svirajući po svim mogućim mjestima, ali i festivalima. Upravo taj moment konstantnog sviranja bendu je priskrbio vjernu bazu fanova koja je u neprekidnom rastu, sa svakim novim nastupom.

Kroz nezavisnu izdavačku kuću Fuzz Club Records iza sebe imaju šest LP-ova i tri EP-a, od kojih su svi rasprodani i ponovno reizdani. Bend je nedavno preselio iz Manchestera u Berlin, a gdje su u studiju snimali svoj novi sedmi po redu album kojeg i promoviraju »What Kind Of Dystopian Hellhole Is This?« na aktualnoj turneji. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 40 kuna moguće je kupiti u Dallas music shop Rijeka i u sustavu Entrio, na ulazu cijena se diže na 60 kuna.

Večer Krautrocka

Christian Burchard i Edgar Hoffman 1969. pokreću jedan od najoriginalnijih i najinovativnijih krautrock bendova ikad, Embryo. Spojivši tradicionalnu glazbu sa svojim jazzy rock stilom vrlo brzo su stekli kultni status među publikom i strukom. Od njegova osnutka do danas kroz Embryo je prošlo više od stotine glazbenika od kojih je donedavno samo Buchard ostao konstantan član originalne postave, putujući diljem svijeta, skupljajući različite glazbene utjecaje, izdavši preko 20 albuma.

Embryo je nastavio s radom i objavljivanjem materijala i u 21. stoljeću, a Bucharda je ove godine na čelu benda naslijedila njegova kćerka Maria, nakon što je umro od posljedica srčanog udara u 71. godini života. Jazz, rock, etno melodije, ritmovi i improvizacije spojili su se u novi zvuk koji se prije nikada nije čuo. To je čista glazba. Riječka klupska premijera na palubi botela Marina zakazan je za srijedu, 11. travnja od 20 sati. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 30 kuna dostupne u Dallas music shopu Rijeka i putem sustava Entrio.

Drone/noise post-metal

Za sam početak svibanjskog muziciranja u goste nam dolazi JR Robinson, glazbenik i kompozitor koji zajedno s Ester Shaw čine bend Wrekmeister Harmonies. Nazvan prema istoimenom filmu Bele Tara, ovaj je projekt pod vizionarskom palicom J.R. Robinsona od ranih početaka zamišljen i fokusiran na izvođenje dužih kompozicija gdje glazba ne odražava samo na općeprihvaćenu filozofiju života već i na emocionalne reakcije čije je slijeđenje posljedica. »The Alone Rush« peti je po redu studijski album izdan za renomiranu etiketu Thril Jockey i žanrovski je nastavak prethodnih albuma, drone/noise post-metal.

Kako je oduvijek bio zadivljen idejom prijelaza i transformacije preko granica nečijeg iskupljenja, kroz svoje video i glazbene uratke, Robinson istražuje najmračnije ljudske podražaje i društvene odgovore na njih. Društvo na pozornici praviti će im domaći dečki, bend Asheraah. Sad u fromi trojca predstaviti će svoj novi materijal EP »Everything Will Fade«, a žanrovski se opisuju kao post metal/sludge bend usmjeren na stvaranje audio-vizualne sinergije izvođenjem instrumentalne glazbe popraćene video projekcijama. Premijerni nastup Wrekmeister Harmonies u Hrvatskoj zakazan je za četvrtak, 3. svibnja u OKC-u Palach. Ulaznice je moguće kupiti u Dallas music shop Rijeka ili sustav Entrio po cijeni od 50 kuna, dok će cijena na ulazu biti 70 kuna.

Jubilarni sajam ploča

Proljeće završava s jubilarnim 10. izdanjem sajma ploča. Subota, 5. svibnja od 10 pa do 17 sati na dobroj poznatoj lokaciji u Kružnoj ulici još je jedan početak novog kolekcionarstva. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti na e-mail elektroroni@gmail.com, a kapacitet je ograničen.

