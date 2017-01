ZAGREB/PULA Ikona grime glazbe Dizzee Rascal i majstor elektroničke glazbe DJ Shadow bit će glavni gosti na otvorenju jubilarnog desetog Outlook festivala, 6. rujna, u pulskoj Areni, objavljeno je u utorak u najavi tog glazbenog festivala.

Festival se ove godine održava između 6. i 10. rujna, a organizatori najavljuju jaku postavu od stotinu izvođača koji će ponovno tresti kamene zidove tvrđave Punta Christo i Arene u Puli, te time obilježiti desetljeće postojanja Outlook festivala.

Za početak velike proslave i ove godine Outlook festival će na jednu večer preuzeti pulski amfiteatar, gdje će 6. rujna kao glavni gost nastupiti Dizzee Rascal, dobitnik Mercury nagrade, koji uskoro objavljuje dugoočekivani novi album.

Uz njega nastupit će i majstor eksperimentalnog hip hopa i elektroničke glazbe, američki DJ i producent DJ Shadow, a nakon velikog uspjeha premijernog koncerta u Londonu, u Arenu stiže 20-člani Outlook Orchestra koji sprema nekoliko iznenađenja.

Tijekom četverodnevnog slavlja soundsystem kulture preko 100 izvođača popet će se dan poslije na tvrđavu Punta Christo, jednu od najslikovitijih festivalskih lokacija na svijetu i dnevnu pozornicu na plaži u kampu Brioni.

Grime ekipu ove godine predvode Wiley s Hollow Manom, Giggs, Newham Generals (D Double E and Footsie) i hvaljeni producenti Champion, Spooky i Sir Spyro. Njima se pridružuju MC veterani Flowdan, Riko Dan, Flirta D, Killa P i Lady Chann, te neki novi klinci: AJ Tracey, Big Zuu i Capo Lee. Stiže i cijela Butterz posada: TDQ, Swindle, Elijah & Skilliam.

Između ostalih proslavi se ove godine pridružuju Dawn Penn, Swing Ting, Giggs, The Bug, Calibre, Goldie, LEVELZ, AJ Tracey, Wiley i Madam X.

Dub i reggae duboko su ukorijenjeni u same početke Outlook festivala i svake godine stižu najvažniji predstavnici tih glazbenih žanrova. Ovo ljeto tako u Pulu stiže izvrstan selektor i dub stručnjak Adrian Sherwood, Gentleman’s Dub Club nastupit će u punom sastavu, kraljica reggae klasika Dawn Penn sa Soom T, Stand High Patrol, Eva Lazarus i Dub Dynasty širit će pozitivne vibracije.

Nešto mračniju stranu dub glazbe predstavlja The Bug s izvrsnom vokalisticom iz Izraela Miss Red. Mnogobrojne snažne zvučnike Outlook festivala do maksimuma će iskoristiti dubstep igrači: Commodo, Jack Sparrow, Plastician, Mala i Coki (Digital Mystikz).

Outlook svake godine s veseljem ugošćuje i najbitnije predstavnike domaće i regionalne scene, u prvoj najavi su Egoless, Filip Motovunski, Digitron, Bamwise, Rahmanee i 207, a u sljedećim mjesecima lista će rasti zajedno s novim najavama.

Outlook se počeo održavati 2008. godine kao mali festival sa samo 600 posjetitelja, a s vremenom je postao vodeći festival bass glazbe u svijetu, navode organizatori.

