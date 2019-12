Krajem ovog mjeseca grupa ABOP (After je bolji od partija) objavit će svoj od mnogih željno iščekivani album prvijenac. Pod nazivom »Delta« album nudi pet sjajnih instrumentala ukupne dužine 43 minute, a već prvo preslušavanje potvrđuje sve dobro što se o ovom sastavu kojeg čini nekoliko glazbenika poznatih domaćih sastava (Elemental, Pips, Chips & Videoclips, Chui, Kries…) znalo i potvrđivalo na domaćoj i posebno europskoj electro sceni, a to je da se radi o moćnoj družini koja se diskografski prvi put predstavila eponimnim EP-jem prije tri godine, a još uvjerljivije i dojmljivije nizom nastupa posvuda po Europi, kako klupskim prostorima, tako i na festivalskoj electro sceni.

»Delta« će, s nekoliko novih skladbi, te mogućnosti dodatno proširiti.

Album otvara nepunih deset minuta duga »De Laurentis« koja se od snene ambijentalne pjesme brzo pretvara u agresivnije rock obrasce pa se potom vraća elektronici i klavijaturama, izvire i uvire posvuda nudeći istodobno agresivnost i ambijentalnost čime je idealna za klupske plesne prostore, ali i velike stadionske electro fešte. Naravno, ime skladbe upućuje na svojevrsni hommage čuvenom talijanskom producentu Dinu de Laurentisu kojem se potom zahvaljuju i u završnoj skladbi albuma, ljubiteljima electro fešti već znanoj »The Flash of Golden Fire« koja je dobro odabrana za kraj albuma jer nudi nepunih devet minuta žestokog derviškog electro ritma prepunog zanosa, ekstaze i potpune predaje glazbi, ritmu i plesu.

Između ova dva pozdrava De Laurentisu, zagrebački tim smjestio je još tri jaka aduta. Himnična »Straight Flow«, s 10. 55 minuta najduža pjesma albuma, pokazuje kako bi to – bez gitara, molim – trebao zvučati SF rock 22. stoljeća prepun maničnog šamanskog plesnog ritma i ekstatičnog zanosa koji, iako izvire iz glazbe utemeljene na digitalnoj tehnologiji 21. stoljeća, itekako zaziva šamansko plesno ludilo prapovijesti. Najkraća (4.46) pjesma albuma »Right Now« dobro koristi uočljivi pop refren, odnosno ponavljajući glazbeni motiv uokviren disco synth pop ozračjem koje se u završnom dijelu pjesme pretvara u psihodeličnu agresivnost što odgovara ovoj skladbi koja, kao i cijeli album, nudi dašak sumraka ojačan u ovoj skladbi stihovima »You got to fuckin love me, fuckin love me right now«. Napokon, tu je i ljubiteljima grupe već znana »Mind Manifest« koja pokazuje kako je rečeno stanje uma prilično košmarno i zabrinjavajuće, sudeći bar po kaotičnom ritmu, agresivno-prijetećim synth zvukovima te neugodnom stalno ponavljajućem zvuku koji se provlači cijelom skladbom. No, sve to u sjeni je opet šamanski ritmičnog ludila i plesa u kojem um blijedi i nestaje, a sve oko tebe postaje pokret u ritmu.

Vrhunski muzičari

Nedvojbeno, »Delta« će biti prava gozba za electro pleme posvuda po svijetu pa svakako treba spomenuti i autore i izvođače ove glazbe. Dakle, ABOP čine dva bubnjara Ivan Levačić (Eleven, Kries, Chui) i Ivan Vodopijec (Elemental), basist Erol Zejnilović (Elemental, Kries), Ivan Božanić (Pips, Chips & Videoclips) na digitalnim sintisajzerima i Bogumil Kulaga na analognim i digitalnim sintisajzerima. Na albumu su korišteni neizostavni Roland TB-303, Future Retro 777 i Access Virus TI. Bubnjeve je snimao ABOP-ov inženjer zvuka Igor Ivanković (Bamwise), a snimljeni su u Studio Depth. Bas gitaru i sintisajzere snimio je Ivan Božanić u Dan, Mrak studiju, a kompletan album miksao je i masterirao hrvatski techno pionir Petar Dundov u Neumatik studiju. Vizualni dizajn i identitet omota potpisuje Ante Zvonimir Stamać.

Klupska i festivalska poslastica

Vrlo uspješno ABOP su na scenu stupili EP-ijem ABOP 2016. godine da bi se, nakon zapažene promocije u Tvornici kulture, grupa 2017. godine odlučila krenuti na nastupe po brojnim europskim destinacijama. Do danas su nastupali u Austriji, Italiji, Mađarskoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Češkoj i Bugarskoj, a u regiji su nastupali na najvećim festivalima: Exit Festival, Dimensions Festival, Ferragosto Jam, Terraneo Festival, ali i u brojnim klubovima.

Promocija u Boogaloou

ABOP će 18. siječnja u klubu Boogaloo koncertnu promociju novog albuma »Delta«. Energična live elektronika koju izvode na pozornici, svom prirodnom staništu, priskrbila im je titulu intrigantne i uzbudljive pojave na domaćoj sceni čiji nastupi garantiraju ekstatičan audiovizualni spektakl svjetskog kalibra.

