Stiže dobra vijest za sve fanove Arctic Monkeys – momci iz Sheffielda nakon pune četiri godine konačno počinju rad na šestom studijskom albumu.

Bend je posljednji put uživo nastupio u studenom 2014. u Rio De Janeiru, a potom su se članovi uglavnom bavili drugim stvarima. Pjevač Alex Turner je snimalo i koncertirao s Miles Kaneom u The Last Shadow Puppets, dok je bubnjar Matt Helders surađivao s Iggyjem Popom i Queens of the Stone Age.

Mediji su u više navrata izvijestili o ponovnom okupljanju četvorke iz Sheffielda, no sve su se glasine pokazale netočnima. Novu informaciju sada donosi britanski NME, kojem ju je potvrdio basist Nick O’ Malley.

On je rekao da je snimanje albuma počelo ovaj mjesec u studiju na “tajnom mjestu”. Nasljednik hvaljenog “AM-a” trebao bi izaći tijekom iduće godine.

– Ako ne bude, onda imamo problema, dodao je O’Malley, izražavajući ipak, čini se, skepsu oko svega.

Službeno od strane benda zasad nije bilo komentara.

