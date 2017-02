Dog Eat Dog, američki crossover pioniri i jedan od prvih bendova koji je kombinirao hardcore i rap, dolaze u zagrebačku Močvaru u subotu, 8. travnja.

Dog Eat Dog oformljeni su davne 1990. kad su Dave Neabore, Sean Kilkenny i John Connor napustili grupu Mucky Pup i počeli stvarati glazbu koju su uglavnom svirali po manjim klubovima u New Jerseyu i okolici. Za prve nastupe su koristili čak četiri različita imena, a pristupanjem Dana Nastasia odlučili su se za naziv Dog Eat Dog.

Veliki proboj dogodio se 1994. objavom debuta, megasellera »All Boro Kings«. Tad već s puno utakmica u nogama (uključujući primjerice i europsku turneju s Biohazardom) bend je preko noći postao globalna atrakcija najviše zahvaljujući hitovima poput »If These Are Good Times«, »Who’s The King« i »No Fronts«, ali i izuzetno hvaljenim nastupima. Uz podršku MTV-a i radio stanica Dog Eat Dog u kratko vrijeme su postali jedan od najtraženijih bendova 90-tih. Nikad u potpunosti prihvaćeni od isključivo hardcore publike zbog korištenja saksofona u svojim pjesmama »utjehu« su pronašli u fanovima kojima je mješavina hardcore, hip hop i skate kulture i glazbe bila itekako prihvatljiva. A tih je bilo jako puno.

U sljedećih desetak godina objavili su još tri studijska izdanja – »Play Games«, »Amped« i »Walk With Me« – i nastupali s ogromnim imenima kao što su Rage Against The Machine, Metallica, Ozzy Osbourne, Sepultura, No Doubt, Biohazard, Agnostic Front i Hatebreed. Nakon brojnih, što koncertnih, što studijskih postava posljednjih nekoliko godina Dog Eat Dog nastupaju kao četvorka u kojoj su osim originalnih članova Johna Connora (vokal) i Davea Neaborea (bas) još Brandon Finley (bubnjevi) i Roger Haemmerli (gitara).

Proteklih sezona bend je nastupao obilježavajući godišnjice svojih izdanja, ali u 2017. plan je objaviti nove pjesme koje i sviraju na touru. U travnju i svibnju odsvirat će 23 europska koncerta, a u Zagreb dolaze 8. travnja u klub Močvara.

Ulaznice u pretprodaji iznose 60 kn, a na dan koncerta 80 kn.

