Veza nagrađivane zagrebačke kantautorice Sare Renar i riječke publike duga je i sretna. Ljubav prema talentiranoj glazbenici njezini su riječki obožavatelji još jednom potvrdili preksinoć u Tunelu, na njezinom šestom riječkom koncertu i četvrtom koji je održala upravo u tom klubu.



Sara je u Tunelu zadnji put nastupila prije nešto manje od godine dana. U međuvremenu je objavila treći nosač zvuka, hvaljeni album »Tišina« koji promovira na turneji zajedno s klavijaturistom Zdeslavom Klarićem. Do sada su svirali diljem regije, od Italije do Crne Gore, uskoro ih očekuje i koncert u Nizozemskoj, a preksinoć su, eto, stigli i do Rijeke. Kao što je i najavila, za koncert u prostoru kojem se uvijek rado vraća pripremila je presjek novog i starog materijala u osvježenim aranžmanima, kao i puno ljubavi.

Dobitnica Porina za najbolju žensku izvedbu nastup je otvorila obradom pjesme Ona se budi grupe Šarlo Akrobata, nakon koje joj se na repertoaru našla kombinacija pjesama s njezina tri nosača zvuka – Djeca, Jesen i Tišina. Mnogobrojna riječka publika, ona za koju Sara kaže da svojom energijom daje smisao cijelom ovom ludilu, s užitkom je pratila njezine dojmljive interpretacije.

U prvom dijelu koncerta više je bila orijentirana na starije pjesme kao što su U velikom stilu, Djeca, Bok, Termopil, Ljubav, Razmak itd. U drugom dijelu svirke orijentirala se na aktualni album Tišina koji je nedavno nominiran za Porin u kategorijama Album godine i Najbolji alternativni album, kao i za međunarodnu nagradu IMPALA za najbolji europski album godine. S obzirom na to da je u vrijeme prošlog riječkog nastupa još radila na tom materijalu, neke od pjesama s njega preksinoć je pred riječkom publikom izvela prvi put. Na hvaljenoj Tišini našle su se i odlične pjesme Notturno, Gdje povlačiš crtu te Čuvaj svoje pjesme koju je izvela koristeći »eksperimentalno pomagalo« – kovanicu umjesto trzalice.

Iako je preksinoć na pozornici Tunela sviralo samo dvoje glazbenika – Sara Renar i Zdeslav Klarić, njihov se nastup nije doimao nimalo ogoljenim. Upravo suprotno, Sara na vokalu, »pojačana« gitarom i looperom kojim svoj divan, topao glas multiplicira i kombinira u jedinstvene vokalno-instrumentalne interpretacije, i Klarić na klavijaturama koji se na svaku njezinu izvedbu nadovezuje nekad tiše, nekad glasnije, ali uvijek taman onoliko koliko treba – pokazali su se kao savršen dvojac koji po potrebi može stvoriti jako puno (ugodne) buke.

Njihov koncert u Tunelu trajao je nešto više od sat vremena, Sara je »službenog dijela« vjerne riječke fanove nagradila i očekivanim bisom koji je njezinom minimalističkom, a s druge strane vrlo kompleksnom glazbenom nastupu donio još jedan plus više.

