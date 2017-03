I dok Bob Dylan već pomalo i preuporno obrađuje pjesme Franka Sinatre i ostalih autora, drugi obrađuju Dylanove pjesme.

Ovog je puta riječ o odličnoj američkoj rock pjevačici Joan Osborne koja je u razgovoru za Billboard pojasnila temelje svog cabaret showa vezanog isključivo uz obradu Dylanovih pjesama koje su, istaknula je, vječne.

– Fenomenalno je kako pjesme napisane pred nekoliko desetljeća govore, u stvari, o današnjici, rekla je Osborne kojoj ovo nije prvi put da obrađuje Dylanove pjesme jer je na albumima »Relish« i »Righteous Love« to već učinila. Ovog puta za svoj kabaretski pristup Dylanu odabrala je niz čuvenih pjesama među kojima su »Rainy Day Women 12 & 35«, »Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn)«, »Ring Them Bells«, »I’ll Remember You«, »Tangled Up in Blue«, »Highway 61 Revisited«…

