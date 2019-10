Sve je spremno za doom metal svetkovinu ove subote, 5. listopada, u riječkom Palachu! Distune predstavlja koncertnu promociju najnovijeg albuma riječkog Old Nighta, naslovljenog “A Fracture in the Human Soul”. Posebni gosti bit će Asheraah, također iz Rijeke.

Vrata se otvaraju u 21 sat, Asheraah nastupa od 22 sata, a sat vremena kasnije na kultnu pozornicu Palacha uspet će se Old Night.

Ulaznice u pretprodaji po cijeni od 45 kuna dostupne su u Dallas music shop Rijeka ili preko sustava Entrio, dok se na dan koncerta cijena se penje na 55 kuna.

Nakon uspješnih koncertnih nastupa u Italiji, Belgiji, Austriji, riječki Old Night dolazi na domaći teren predstaviti svoj najnoviji album “A Fracture in the Human Soul”.

Objavljen u svibnju ove godine za njemačku izdavačku kuću Rain Without End Records / Naturmacht Productions album dobiva od glazbene kritike ali i publike samo riječi hvale.

Bend, sad zreliji, nastavlja svoje putovanje u istraživanju najtamnijih kutaka ljudskog uma, stvarajući nove zvučne krajolike izgrađene na svojem zvuku. Iako govorimo o doom metal svetkovini žanrovski Old Night glazbu stvara pod velikim utjecajem progresivnog rocka, bluesa i atmosferske glazbe općenito.

Posebni gosti koncertne promocije su domaći dečki iz post-metal/sludge benda Asheraah. Trojac koji sad već puno desetljeće isporučuje instrumentalnu glazbu u kombinaciji sa video projekcijama.

OLD NIGHT (Rijeka)

Nakon prestanka s radom kultnog riječkog doom benda Ashes You Leave, njegov član i teksopisac, Luka Petrović pokreće svoj solo projekt.

No, upravo kombinacija ostavštine benda Ashes You Leave i kreativna Lukina energija solo pojekt pretvara u punokrvni bend.

“Glavna ideja ovog benda bila je napraviti inovativnu i originalnu glazbu, potpuno neopterećenu očekivanjima drugih ljudi.”

Nikola Jovanović (bubanj) je bio prvi koji se uključio u bend i sa Lukom na basu, ritam sekcija i okosnica benda bila je potpuna.Bend je pronašao svoj prepoznatljiv glas kada su se braća Hanžek pridružila kao gitaristi i pjevači. Njihov prepoznatljiv vokal i stil pjevanja dodali su novu dimenziju glazbi.

Postava je zaokružena kada se Bojan Frlan, najpoznatiji kao vodeći gitarist podzemnih legendi Castrum i Grč, pridružio kao treći gitarist. Iako je Old Night uglavnom doom metal bend, sama glazba je pod velikim utjecajem progresivnog rocka, bluesa i atmosferske glazbe općenito.

S nevjerojatnim pjevačem i dva prateća vokala, tri gitarista, osobnim i iskrenim tekstovima i glazbom koja je često, zapravo putovanje, Old Night ima uistinu jedinstven glazbeni stil.

Old Night su:

Matej Hanžek – vokal i gitara

Ivan Hanžek – gitara i prateći vokal

Bojan Frlan – gitara

Luka Petrović – bas gitara i prateći vokal

Nikola Jovanović – bubnjevi

Diskografija:

2017. Pale Cold Irrelevance

2019. A Fracture in the Human Soul

Izdavač: Rain Without End Records / Naturmacht Productions

Asheraah (Rijeka)

Asheraah je post-metal/sludge bend iz Rijeke kojeg čine Dubravko (gitara, ritam mašina, sample-ovi), Mario (gitara) i Mirko (vizualni koncept).

Bend je prvi album The Mountain izdao 2013. godine pod izdavačem Geenger Records, dok početkom 2018. samostalno izdaje EP Everything Will Fade sa tri nove trake. Bend je 2009. započeo sa tri člana no njihov broj je ubrzo narastao na šest.

Kroz godine se postav mijenjao te se u konačnici vratio na tri člana koji danas stvaraju instrumentalnu glazbu u kombinaciji sa video projekcijama. Zvuk benda je sa vremenom postajao „teži“, te, iako i dalje ima elemente post-rocka, počinje naginjati post-metalu, sludgeu i doom-u.

Komentari

komentara