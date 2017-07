Uoči koncerta koji će se sljedeće srijede održati u pulskoj Areni, slavni će britanski glazbenik Sting primiti posebno priznanje, prepoznatljivu kamenu skulpturu Porina za posebna dostignuća u glazbi.

– Veselim se što je Sting ponovno u Areni, a nazočio sam i koncertu prije 20-ak godina. Sting pripada onoj posebnoj i povlaštenoj grupi umjetnika koji se vode vlastitim talentom, idejama i visokim mjerilima, a pritom uspijevaju komunicirati s najširom publikom. I kao autor i kao izvođač zauzima savim posebno mjesto u pop glazbi. U njegovim projektima sudjelovali su uvijek ponajbolji glazbenici, a cijeniti treba i njegove široke obzore i izlete prema jazzu i klasici. Izuzetno poštujem njegov rad i predaja Porina koji je Stingu za sva njegova iznimna dostugnuća dodijelio Upravni odbor Porina bit će mi veliko profesionalno i osobno zadovoljstvo – rekao je predsjednik Upravnog odbora Porina Neven Frangeš.

Porin Special Merit Award dodjeljuje se istaknutim stranim glazbenim umjetnicima za posebna dostignuća, a do sad su ga osvojili: Roger Waters, Goran Bregović, Johnny Winter, John Lyndon, Jean-Luc Ponty, Arturo Sandoval, Ron Carter i Lee Konitz.

Brojne nagrade

Kompozitor, tekstopisac, glumac, autor i aktivist rođen u Engleskoj, u Newcastleu. Osnovao je bend The Police, zajedno sa Stewartom Copelandom i Andyjem Summersom u Londonu, kamo se preselio 1977. godine. Bend The Police izdao je pet albuma te osvojio šest nagrada Grammy i dvije nagrade Brits, a 2003. godine uvršten je u The Rock and Roll Hall of Fame.

Kao jedan od najprepoznatljivijih solo glazbenika, Sting je, uz spomenute, osvojio još deset nagrada Grammy, dvije nagrade Brits, nagradu Zlatni globus, tri nominacije za Oscara, nominaciju za nagradu TONY, nagradu stoljeća Billboard Magazina te nagradu za osobu godine MusiCares 2004. godine. Sting je uvršten u Songwriters Hall of Fame, primio je priznanje Kennedy Center Honors u prosincu 2014. godine te je nedavno dobio priznanje The American Music Award of Merit. Tijekom cijele svoje karijere, prodao je više od 100 milijuna albuma kao član benda The Police i tijekom solo karijere.

Stingova podrška mnogim humanitarnim organizacijama poput Rainforest Fund, Amnesty International i Live Aid zrcali njegovu strast za glazbom. Zajedno sa svojom suprugom Trudie Styler, Sting je osnovao udrugu Rainforest Fund 1989. godine kako bi zaštitio prašume, kao i domoroce koji tamo žive. Zajedno su održali 17 dobrotvornih koncerata kako bi prikupili sredstva i povećali svjesnost za ugrožene dijelove planeta, a već je najavljen i sljedeći koncert 14. prosinca u Carnegie Hallu. Od svojih početaka, Rainforest Fund proširio se na mrežu povezanih organizacija koje djeluju u više od 20 država na tri kontinenta.

Turneja 57th & 9th

Na drugom nastupu u Puli i sveukupno četvrtom u Hrvatskoj, Sting će 26. srpnja, u sklopu turneje 57th & 9th, predstaviti nove pjesme s istoimenog albuma, ali i dobro poznate hitove iz solističke karijere i razdoblja grupe Police koja je na svjetsku rock scenu stupila prije 40 godina. Na turneji ga prati tročlani bend uključujući i njegovog dugogodišnjeg gitarista Dominica Millera, bubnjara Josha Freesea te gitarista Rufusa Millera. Stingu će se na pulskoj pozornici pridružiti i njegov sin, svestrani glazbenik Joe Sumner, a kao predgrupa će nastupiti i domaći pop rock bend Buđenje. U prodaji je ostala još mala količina ulaznica za koncert, po cijeni od 670 kuna i 790 kuna za parter. Moguće ih je kupiti u sustavu Eventima.

