Za drugo izdanje nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off pristiglo je više od 400 prijedloga za nominaciju. Nakon što je od 1. do 15. prosinca u prvom krugu predložilo favorite domaće rock&off glazbe u 2019. godini, 77-ero novinara/glasača iz najvažnijih domaćih medija do kraja će godine odabrati po pet nominiranih izvođača u kategorijama Album godine, Pjesma godine i Koncertni izvođač godine te po tri izvođača u ostalim kategorijama.

– Da kvalitetne rock&off produkcije u Hrvatskoj ne manjka, govori i podatak od više od 400 prijedloga za nominacije u 9 kategorija za drugo izdanje nagrade čime je premašen i prošlogodišnji broj predloženih izvođača. Izuzetno nas veseli i veliki broj jako mladih izvođača i bendova u prijedlogu nominacija, što znači da naš novinarski žiri zaista pomno prati hrvatsku glazbenu scenu i bira one koji su se najviše istaknuli u tekućoj godini, objasnili su organizatori Rock&Offa koji nastaje u zajedničkoj produkciji Unisona, Tvornice kulture, organizatora Hrvatskog društva skladatelja te sponzora Iskona.

Krešimir Blažević, direktor Rock&Off nagrade, kaže kako ih zapravo i nije iznenadilo više od 400 pristiglih prijedloga.

– Još su još prošle godine novinari pokazali da postoji širina na hrvatskoj glazbeni sceni, a ove godine s obzirom na to da nema nekih jačih istaknutijih izdanja i pjesama, širina kvalitete još više došla do izražaja. Žanrovski gledano, očekivano je najviše prijedloga bilo u rock i pop kategorijama, ali ugodno nas je iznenadilo da među pjesmama i albumima ima dosta prijedloga, rekao je Blažević.

Ove godine veći žiri

U odnosu na prvu, prošlu godinu, ove je godine u žiriju za nagradu Rock&Off više novinara.

– Ove godine je 77-ero novinara u žiriju, imamo i barem podjednak ako ne i veći odaziv u prijedlozima, ali vjerujem da će odaziv u glasanjem u drugom krugu biti gotovo stopostotan. Ovo je novinarska nagrada i drago nam je da su novinari prihvatili i uvidjeli da jedino oni odlučuju o pobjednicima, rekao je direktor nagrade.

U zadnjih godinu dana Rock&Off je izrastao u platformu koja osim nagrade donosi i druge sadržaje i aktivnosti na koje organizatori mogu biti iznimno ponosni.

– Svako treba istaknuti Školicu za mlade novinare početnike tj. bolje ih nazvati entuzijaste i ljude koji prvenstveno vole glazbu i žele pisati o njoj. Ali nikako ne treba zaboraviti na uspjeh Rock&Off kviza u Tvornici kulture na kojem smo surađivali s Iskonom. A tu je internetski radio koji vrti sve predložene za Rock&Off nagradu, te skener web-stranici Rock&Offa koji prati što piše i događa na glazbenoj sceni, a vezano je uz izvođače Rock&Off i samim time pomaže novinarima kada dođe vrijeme prijedloga i nominacija da vide što se događalo u godini iza nas, istaknuo je Blažević.

Nominacije za drugo izdanje Nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off bit će objavljene 8. siječnja, dok će završna dodjela biti 30. siječnja u Tvornici kulture.

– Kao i prošle godine, najavljujemo odlične nastupe nominiranih i super tulum za sve. Uz pokoje iznenađenje koja ćemo skrivati do samog kraja, otkrio je Blažević.

Prijedlozi za nominacije

Za prestižnu kategoriju Album godine predloženi su: Chui – »Iz kapetanovog dnevnika«, J.R. August – »Dangerous Waters«, Kandžija – »Plafon«, Kojoti – »Sve je pod kontrolom?«, Nemanja – »Tarot Funk«, Porto Morto – »Portofon«, Sacher – »Biser, ambra, jantar«, Sun U – »Discover«, The Siids – »Brutalist« i U pol’ 9 kod Sabe – »Sve je ovo igra«. U konkurenciji za Pjesmu godine nalaze se: Boris Štok feat. Nataša Janjić – »Još uvijek«, Je Veux – »Girfriend«, Kojoti – »Oprosti što te volim«, Overflow – »Words«, Pocket Palma – »Godišnji«, Porto Morto – »Hodaj«, Sacher – »Mene nisi nikad volila«, Urban & 4 – »Iskra«, Valentino Bošković – »Brian May« i Vojko V – »Moja lipa«. Za titulu drugog »Velikog praska«, odnosno novog izvođača godine natječu se Aklea Neon, J. R. August, Lu Jakelić, The Siids i Z ++. U kategoriji Koncertnog izvođača godine natječe se 10 izvođača: Chui, Goran Bare & Majke, J. R. August, Jonathan, Mangroove, Mary May, Porto Morto, Sun U, Svemirko, The Strange i Urban & 4. U kategoriji Rock&Off izvođača godine natječu se J. R. August, Kojoti, Overflow, Porto Morto i Sacher. U kategoriji Pop&Off izvođača godine najviše prijedloga ostvarili su Detour, Irena Žilić, Lu Jakelić, Tihomir Pop Asanović i U pol’ 9 kod Sabe. Rap&Off izvođač godine traži se između Kandžije, Krankšvestera, Kuku$a, Vojka V. i Z++, a u kategoriji za Elektro&Off izvođača godine žiri će birati između Aklee Neon, Jana Kinčla, Peznta, Pocket Palme, Sun U i The Siidsa. Za Jazz&Off izvođača godine konkuriraju Bruna Matić, Chui, Filip Pavić, Pavle Miljenović i Toni Starešinić.

Zadnja, deseta, kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i Iskonovu nagradu publike koja će biti odabrana neposredno prije same dodjele na njegovim web-stranicama.

Komentari

komentara