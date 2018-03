Dubioza Kolektiv vraća se u riječku Dvoranu mladosti nakon više od četiri godine.

U dvorani na Trsatu najveći bend naše regije nastupit će u petak, 6. travnja. Posljednji Dubiozin riječki nastup datira još od davnog 15. studenog 2013. godine, a duže od četiri sezone grupa se više nije spuštala do Kvarnera, pa se čekao novi album kako bi Rijeku upisali među rijetke, ali nezaobilazne hrvatske stanice.

Pred riječku publiku vraćate se nakon četiri godine i brojnih koncerata diljem regije. Jeste li se zaželjeli Rijeke? Vraćate se na krilima novog albuma koji odlično prolazi kod publike.

– Poželili smo se koncerata na domaćem terenu jer smo zadnje dvije godine proveli uglavnom svirajući po Europi i svijetu. Prije par mjeseci izbacili smo »Pjesmice za djecu i odrasle«, album koji je na našem jeziku i sada ga s posebnim merakom idemo svirati u gradovima u kojima već dugo nismo bili.

Resetiranje memorije

Novosađani su vas gledali na koncertu godine, Šibenčani na dočeku 2018., no dva nastupa ipak su se izdvojila – sarajevska Skenderija i zagrebačka Arena. Često nastupate, koje se gaže pamte i zašto?

– Bezveze je da lažemo u medijima. Koncerte ne pamtimo jer se uvijek poslije nastupa napijemo k’o mazge i kompletna memorija se resetira. Nije to loša varijanta, jer kasnije i mi gledamo na YouTubeu kako je bilo jučer. Tako možemo objektivno sagledati i ocijeniti kvalitetu svirke. Ova praksa se zove »alkoholom protiv subjektivnosti«.

Odlični singlovi »Himna generacije« i »Treba mi zraka« najavili su studijski album »Pjesmice za djecu i odrasle« koji je objavljen u studenom, ovih dana izašao je i singl »Rijaliti«. Jedni ste od rijetkih koji svoje albume daruju slušateljima i zašto ste se odlučili na takav potez?

– Nama se taj način distribucije muzike čini puno pošteniji od očajničkog pokušaja da se po svaku cijenu ljudima proda muzika na komadu plastike u celofanskom omotu. Mi smo to dosta rano počeli prakticirati, već s albumom »5 do 12«, i ne planiramo tu praksu promijeniti. Mi ljudima damo opcije: besplatan download, standardno CD izdanje, slušanje preko nekog od streaming servisa, YouTube, pa neka svatko izabere ono što mu najviše odgovara. To je nam je puno bolje od pokušaja da se profitira po svaku cijenu. Ukoliko se ljudima sviđa to što radiš oni će već naći načina da ti se revanširaju.

Oduvijek ste bili društveno angažirani, no s obzirom na situaciju ne samo u regiji već u cijeloj Europi i svijetu, kako društvenu tako i političku, inspiracije zasigurno ne nedostaje?

– Dovoljno je otvoriti bilo koji news portal ili pogledati vijesti na TV-u i shvatiti da bend koji na bilo koji način ima za temu situaciju u društvu – neće imati nestašicu tema o kojima može nešto reći.

Što vas danas kao umjetnike, ali i građanine najviše muči?

– Spisak je podugačak, ali uz deklarativno nabrajanje »gorućih problema« obično ide jednako deklarativno zalaganje za »žurno rješavanje« tih problema. Takva priča o opštim mjestima je specijalnost salonskih i internet aktivista koji bi mijenjali svijet prepucavanjem sa trolovima ispod članaka na internet portalima i pisanjem peticija na facebooku. Mi više volimo konkretne akcije. Dobar primjer je priča od prije par dana, kada smo za 8. mart podržali hrabre braniteljice rijeke Kruščice, koje se već mjesecima bore protiv izgradnje male hidro-elektrane na samom izvoru te rijeke i devastaciji prirode koja bi uslijedila da bi se nahranile ambicije investitora i korumpirane vlasti koja po svaku cijenu pogoduje stranom kapitalu.

Na području »zapadnog Balkana« je planirana izgradnja više od 1000 malih hidro-elektrana, a samo u BiH više od 300 i ostvarenje tog plana bi dovelo do katastrofalnih posljedica. Dok se ljudi zabavljaju svađama o potpuno nevažnim temama, ovakve priče prolaze »ispod radara« i onda lokalnoj zajednici preostaje da se samoorganizira i bez šire podrške društva bori protiv ovakvih pojava. Hrabre žene Kruščice su do sada bile suočene s policijskim nasiljem, privođenjima, prijetnjama i tužbama, ali one ne odustaju i danonoćno dežuraju na mostu koji vodi ka gradilištu i ne dopuštaju gradnju, a u medijima ta njihova borba prolazi gotovo potpuno neopaženo.

Svi mi u svom komšiluku imamo neku svoju Kruščicu i nije potrebno mnogo truda da se aktivno uključimo u ovu priču. Čak i ako vam se ne da obući čizme i otići braniti rijeku, možete podržati ovu borbu tako što ćete uplatiti neki novčani prilog – valja plaćat’ sudske troškove.

Kako »stranci« prihvaćaju vaš aktivizam?

– Austrijski investitor male hidro-elektrane na rijeci Kruščica zasigurno nije oduševljen.

Frtalj naših života

Kako ste zadovoljni dosadašnjom putanjom vaše karijere? Dubioza je oformljena 2003., odnosno prije 15 godina. Kako danas gledate na te početke i koliko ste se vi, a koliko scena promijenila?

– Tih 15 godina je skoro frtalj naših života, tako da na početke iz 2003. gledamo kao na daleku povijest. Kada je Midhat Mujkić prošle godine završio dokumentarac »Film za djecu i odrasle«.

Bilo nam je zanimljivo vidjeti arhivske snimke koje je uspio poskidati s raznih video i DV kaseta. Imali smo više kose, a manje kila… i pameti.

Živite poprilično nomadskim životom. U čemu najviše uživate tijekom putovanja?

– Tijekom putovanja najviše uživamo u frci i kaosu koji su, pogotovo tijekom ljeta, konstantni. Stalno se negdje mora stići na slijedeći koncert i uvijek je cajtnot. Tijekom godina smo se prilagodili i sada kad nam je sve namješteno i potaman, osjećamo se čudno. Najbolji koncerti su oni na koje stigneš u zadnji čas, umireš od gladi, krče ti crijeva, a imaš vremena samo da za 15 minuta postaviš sve na binu, popiješ po par gutljaja votke i rokaš. Na putovanjima uživamo u slobodnim danima između koncerata, pogotovo kad se to događa u Nizozemskoj. Tamo uvijek rentamo neku kuću na selu. Po danu kružimo oko roštilja, po noći oko tegle omiljenog krem namaza. Još ako je veš mašina u funkciji, sreći i zadovoljstvu nema kraja.

A čemu se veselite kad dođete doma?

– Kada dođemo kući, najviše se veselimo činjenici da supruge i djeca nisu razgulili od kuće jer nas više nisu mogli čekati ili da nismo zatekli poštara u krevetu sa suprugom. Naravno, posebno mjesto u našim srcima je i korištenje vlastite veš mašine. Laundromati koje koristimo na turneji u početku budu zabavni, ali s vremenom dosade.

Komentari

komentara