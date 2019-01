Najjači Sea Star do sada svoje će ovogodišnje adute publici predstaviti kroz nekoliko valova u sljedećim tjednima, od kojih prvi donosi line up predvođen s dva giganta svjetske elektronske scene – Svena Vätha i Nine Kraviz.

Sven Väth je stvarao glazbenu povijest, trostruki je dobitnik nagrade za najboljeg svetskog DJ-a, te jedan od otaca techno pokreta, a s njim stiže i apsolutna liderica modernog elektronskog zvuka, karizmatična Nina Kraviz. Dok je Papa Sven, kako ga zovu svi fanovi i štovatelji netko tko stoji kao simbol europskog plesnog zvuka i neokrunjenog kralja Ibize čije Cocoon partije pratimo rekordnih 20 sezona, istovremeno aktualni trenutak nitko ne definira bolje od Nine Kraviz, vjerojatno i najtraženijeg DJ-a današnjice i udarnog headlinera najvećih svjetskih glazbenih festivala.

Nina je prethodne dvije godine obilježila Exit festival, puštajući glazbu u najprestižnijem slotu zatvaranja legendarne Dance Arene tijekom kojeg joj desetine tisuća ljudi nije dopuštalo da siđe s pozornice pozivajući je na bis i skandirajući njeno ime kao na stadionskim rock koncertima, što do tada nije bilo zabilježeno u elektronskoj glazbi.

Uz Ninu i Svena nastup je potvrdio i dobitnik nagrade za najboljeg svjetskog techno DJ-a u 2018. godini Ilario Alicante koji je u međuvemenu izbio među udarne zvijezde najvećih festivala.

Zahvaljujući ovoj trojci, ali i spektakularnoj produkciji s glavnih pozornica Exit festivala, duh globalno famozne Exitove Dance Arene materijalizirat će se 24. svibnja na impresivnom Addiko Tesla Stageu, glavnoj pozornici Sea Stara, u jedinstvenom spoju povijesti, sadašnjosti i budućnosti elektronske glazbe.

Jednako uzbudljivo bit će i sutradan na susjednoj Nautilus Areni gdje će amfiteatar u kojem se odigravaju ATP turniri napunit selekcija inozemnih i domaćih vedeta. Ultimativna zvijezda večeri je Enrico Sangiuliano, najprodavaniji techno izvođač na Beatportu 2016. godine, koji je otad krenuo strelovito i danas se uz Alicantea smatra jednim od predvodnika nove generacije techno headlinera.

S njim dolazi i zagrebački mag Petar Dundov, te nova generacija domaćih zvijezda u kojoj su splitski wunderkind DJ Jock, šibenska zvijezda u usponu Lawrence Klein i već internacionalno popularan DJ iz Pule, Unique. Subotnji techno program na Nautilusu napravljen je u suradnji s portalom Klubska scena i predstavlja čak tri višestruka ovogodišnja dobitnika glazbene nagrade Ambasador.

Treće izdanje Sea Star će doživjeti od 24. do 25. svibnja 2019. godine u laguni Stella Maris čijih je više od 80 tisuća posjetitelja i brojna velika glazbena imena već postavilo festival među najvažnije na Mediteranu.

Prvi kontigent ulaznica pušten 12. prosinca rezultirao je prodajom njih čak 5.000 i to prije roka. U prodaji su trenutno ulaznice po promotivnoj cijeni, od 229 kuna. Uz njih, u ponudi su i VIP Gold ulaznice po cijeni od 750 kuna, a sve ulaznice mogu se kupiti na prodajnim mjestima te online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio.

