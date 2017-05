Duran Duran, jedan od najvećih pop bendova svih vremena, donose svoju bezvremensku kolekciju hitova na zagrebački stadion Šalata, u utorak, 29. kolovoza.

Duran Duran bez sumnje su jedan od najvećih mainstream bendova i glazbena institucija koja je iznjedrila neke od najvećih pop hitova svih vremena – 35 godina duga karijera, 14 studijskih albuma i preko 100 milijuna prodanih ploča diljem svijeta te nebrojeno nagrada označili su Duran Duran jednim od najprepoznatljivijih bendova našeg doba.

Više od tri desetljeća od početnog ukazanja na glazbenoj sceni, Duran Duran je i dalje u naponu snaga. Zagreb će tako čuti bezvremenske megahitove kao što su “Hungry Like A Wolf”, “Rio”, “Wild Boys”, “Come Undone”, “Ordinary World”, “Union Of The Snake”, “The Reflex”, “A View To A Kill”, “Girls On Film”, “Save A Prayer” ili “Notorious”, sve koji su u glazbenim enciklopedijama upisani velikim slovima. U Zagreb grupa stiže u sklopu svjetske “Paper Gods” turneje.

Duran Duran se u Hrvatsku vraćaju nakon 16 godina i njhovog prvog i, do sada, jedinog nastupa. Domaća publika, kao i ona iz cijele regije, imat će ih prilike vidjeti na velikom ljetnom open air spektaklu 29. kolovoza na Šalati.

Ulaznice

Ulaznice za zagrebački nastup su najpovoljnije na cijeloj turneji, a cijene počinju već od 210 kuna. U prodaju kreću u srijedu 9. svibnja u 9:00 sati.

