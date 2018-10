Riječka glazbena skupina Urban & 4 vraća se 7. prosinca u zagrebačku Tvornicu kulture na tradicionalni predbožićni koncert na kojemu će godinu u kojoj je obilježena 20. obljetnica od izlaska albuma »Žena dijete« zaključiti presjekom najznačajnijih pjesama karijere.

Kako se ističe u najavi, bit će to koncertna inventura Urbanova opusa kojom jedan on naših najimpresivnijih live bendova fanovima vraća jednu od najljepših blagdanskih navika.

»Nakon nekoliko godina koncertnog izbivanja iz Tvornice, ove se godine s posebnim zadovoljstvom 7. prosinca vraćamo u taj, nama jedan od najdražih koncertnih prostora. Bit će to odlična prilika da malo rezimiramo ovu glazbenu godinu koja nam je, osim brojnih koncerata i jedan nama posebno važan koncert – onaj sa Zagrebačkom filharmonijom, donijela Kuću sjećanja, ali i 20. obljetnicu od izlaska albuma ‘Žena dijete’«, kazao je Urban.

Stoga će koncert u Tvornici sasvim sigurno biti inventura svega spomenutog, na neki način rođendansko slavlje albuma »Žena dijete«, ali i prilika da izvedemo novi singl koji će do tada, nadamo se, već zaživjeti, poručio je.

Od Laufera do Četvorke, od klasika do novijih pjesama, preuređeni Veliki pogon za kraj 2018. čut će sve od »Svijet za nas«, »Moja voda» i »Mjesečev rog«, preko »Black Tattoo«, »Sama«, »Mala truba«, »Mjesto za mene«, »Odlučio sam da te volim«, »Nebo«, »Astronaut«, »Robot» ili »Sutra ćemo pričati«, »Ribe» i »Priđi mi bliže«.

»Tradicija se nastavlja u zagrebačkom klubu u kojem će Urban i njegova četvorka ususret Božiću pokloniti svoje najveće pjesme koje su obilježile cijelu jednu glazbenu eru i generacije fanova«, stoji u najavi.

