Najave o novoj glazbi koju će svijetu ponuditi Ed Sheeran pokazale su se točnima utoliko što je javnosti predstavio dva prva singla s nadolazećeg albuma.

Riječ je o pjesmama “Castle on the Hill” i „Shape of You” koje je moguće čuti i pogledati na internetu i koje su sasvim dobra najava onoga što slijedi, novog albuma koji će se pojaviti u tijeku ove godine i koji je, po riječima autora, nakjbolje što je do sada napravio.

