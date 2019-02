Impresivnom lineupu INmusic festivala pridružuje se prvo ovogodišnje domaće ime – Edi Maružin i njegov projekt Edi East Trance Blues.

Jedan od najprepoznatljivijih glasova na domaćoj rock sceni, frontmen Gustafa Edi Maružin, krajem prošle godine odlučio je okrenuti novu stranicu u svojoj karijeri te je predstavio projekt Edi East Trance Blues s kojim ove godine prvi put stiže i na pozornicu INmusica. Maružin je ovaj projekt odlučio napraviti s minimalnim brojem suradnika te je tako pozvao prateće glazbenike. Pozvao je svog dugogodišnjeg suradnika, bubnjara Čedomira Mošnju i producenta Edija Cukerića, a ekipi se najprije pridružio labinjonski rocker Pepe Ljuna (gitarist i usni harmonikaš) i basist Bili Milovan, kojeg kasnije mijenja Danijel Paulović. Entuzijazam i volja koju je odmah u početku pokazala ova četvorka na čelu sa dirigentom Cukerićem, uvjerila je Maružina da se ne radi o pratećim glazbenicima, već je riječ o bendu i tako nastaje Edi East Trance Blues (EETB), grupa za koju će se zasigurno sve više čuti i u domaćim medijima.

Iako se gotovo na svim albumima Gustafa osjeća prizvuk bluesa te se uvijek nađe poneka blues pjesma, ovo je prvi put da se cjelokupni repertoar sastoji od isključivo bluesa i to trance bluesa. Inspiriran legendama crnačkog bluesa, točnije North Mississippi Hill Country Bluesa poput Fred McDowella, Junior Kimbrougha, Belton Sutherlanda, i legendarnog R.L. Burnsidea, EETB objavili su album Sumpor te su krenuli u novi projekt čije ćemo ritmove slušati na zagrebačkom Jarunu ovoga ljeta!

Edi East Trance Blues se na INmusic festivalu pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred te Zeal & Ardor uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. INmusic festival održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine.

