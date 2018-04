Šesti put u Zagrebu, sa šestim, novim albumom – britanski Editorsi još su jednom potvrdili zašto ih volimo. Nevjerojatno je simpatična, a onda i fantastična ta indie petorka koja je u Zagrebu, čini se, uživala jednako kao i publika.

Žovijalni mračnjaci – tako bi ih se najbolje dalo opisati, baš kao i njihov novi album »Violence«, kojim urbi et orbi poručuju da i u ovim »modernim« vremenima, u kojima svatko brine samo za sebe, čovjek treba čovjeka. Izuzetno živi na bini, velikodušni prema publici, istovremeno su taman onoliko mračni koliko je potrebno da pozorno poslušamo što imaju za reći, i u sebi pronađemo tu čovječnost na koju apeliraju.

Zadnji put u Tvornici 2015. godine, u utorak navečer Editorsi su se vratili u sklopu turneje koja prati njihov novi studijski album. Nakon pet dobrih albuma, od kojih je svaki bolji od prethodnog, više ne podsjećaju na U2, Depeche Mode ili Joy Division – oni su odavno »samo« Editorsi, vrlo svoj bend, koji je početkom prošle dekade uspio izboriti mjesto pod suncem u gomili indie sastava. I dalje, nakon toliko godina, oni, međutim, imaju što za reći, i nije im namjera tako skoro organizirati turneje na krilima stare slave. »Violence« ima više elektronike nego dosadašnji njihovi albumi, što se zagrebačkoj publici u rasprodanoj Tvornici itekako svidjelo, no ništa manje nisu oduševljavali ni sa svojim klavirom i klavijaturama, gitarom Justina Lockeya.

Ime vokala i frontmena Toma Smitha u Britaniji možda jest uobičajeno, ali njegov vokal to svakako nije, jer se proteže kroz čak pet oktava. Neumoran je, nezaustavljiv kad s gitare leti na klavijature pa opet na mikrofon, i izuzetno simpatičan dok publici zahvaljuje na hrvatskom. Publiku je svakako osvojio i basist Russell Leetch, velika neka dobričina kojoj osmijeh ne silazi s usta, i kojem je, baš kao našem Miši, uspijevalo da rukama blago podignutim u zrak publiku stalno iznova diže na noge, i pobire ovacije.

Naravno, najveće je oduševljenje izazvao »Papillon«, megahit Editorsa s njihovog trećeg albuma »In This Light And On This Evening«, ništa manje »Sugar« sa četvrtog, »The Weight of Your Love« albuma, žao nam je samo što u gotovo dvosatni koncert nije stao i »The Phone Book«, jedna od njihovih najljepših ljubavnih pjesama. Jednako tako, falio je i riječki Jonathan, koji je dvaput dosad u Zagrebu nastupio kao predgrupa Editorsima. No baš kao što, rekli smo, Editorsi više nikom ne nalikuju nego su »samo« Editorsi, tako ni Jonathan više ne nalikuje »Editorsima« nego je sam za sebe jednako dobar, ako ne i bolji, na ponos i diku hrvatske glazbene scene. I njih zato jedva čekamo na samostalnom nastupu u Tvornici kulture 12. svibnja.

Bojana MRVOŠ PAVIĆ

Komentari

komentara