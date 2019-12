U Pogonu kulture 41. izdanje Ri Rock festivala zaključili su Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, Edo Maajka & Band te White on White, osvajač ovogodišnjeg Ri Rock kipića za novog izvođača.

Iako će možda nekima koji su navikli na jači rokerski zvuk isprva biti neobičan odabir Zdenke Kovačiček i Ede Maajke za nastup na Ri Rocku, oboje su opravdali poziv organizatora i dobro zagrijali pristiglu publiku. Zdenka i bend u sat vremena svirke prošli su kroz bogat opus eminentne hrvatske pjevačice, a publika je uživala u hitovima poput “Žena za sva vremena”, “Mali crni brat”, “Frka”, te najnovijoj “Jutarnjoj frci”.

I u ovom nastupu ocrtala se njena ljubav prema glumi pa je tako publika uz uživanje u glazbi dobila i odgovarajući scenski nastup kojim je prožela sve pjesme. Kako je svirka odmicala, tako se publika sve više saživjela sa Zdenkom, a posebno oduševljenje u publici izazvao je blok pjesama koje je izvodila svevremenska Janis Joplin. “Piece of my Heart”, “Me and Bobby McGee”,”Get It While You Can”, “Try” i kultna “Mercedes Benz”, u osvježenoj, lepršavijoj, verziji s dosta scattinga, potakle su publiku na ples. Nakon povika “Hoćemo još!”, bend i Zdenka odsvirali su jazz uspješnicu “Well Alright, Okay, You Win” u žešćoj inačici – onako kako Ri Rock i zahtijeva.

Popularni Edo Maajka također nije ostao dužan zahtjevnoj riječkoj publici te su on i prateći bend dobro oznojili tada već dosta popunjen Pogon kulture. Od najnovijih pjesama poput “No pasaran”, “Izdajničkog kola” i “Od sutra” do legendarnih “Saletove osvete” i “Trpaj” Edo nije dao predaha publici koja je spremno odgovarala na njegovu energičnost. White on White, predstavili su publici pjesme s albuma “Out of Nowhere”.

U nešto kasnijim satima za ljubitelje žestokih nota u OKC-u Palach održan je after party i koncert još nekoliko odabranih mladih bendova – Urar, Miscreation i Gilmea, kojima su se pridružili i Six Pack, te One Step Away.

