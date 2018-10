Edo Maajka na jednom od najvećih koncerata karijere, koji je zakazan za 16. studenog, priprema veliki glazbeni spektakl.

Jedinstvena je ovo prilika zagrebačkoj publici za uživanje u brojnim hitovima poznatog glazbenog umjetnika koji će predstaviti i skladbe s posljednjeg albuma »Put u plus«, objavljenog ljetos za Dallas records. Dino Šaran iz benda Letu Štuke, Yaya iz Jinxa, Frenkie, Saša Antić iz TBF-a, zbor Čipkice, samo su neki od glazbenih gostiju koji će se Edi pridružiti na pozornici Doma Sportova. Priliku da otvori koncert imat će grupa Helem Nejse iz Sarajeva, a ime zadnjeg gostujućeg benda, otkrit ćemo sljedeći tjedan.

– Jako se veselim i jako sam uzbuđen jer ću izvesti pet pjesama koje nikada do sada nisam izveo, nikada odrepao. Izvest ću svih jedanaest skladbi s albuma i još petnestak starih. Imat ću odlične predgrupe, puno gostiju, potrudit ćemo se svi da to bude odličan koncert i mislim da će biti jedan od boljih koncerata ove jeseni u Zagrebu, kazao je Edo.

Edo će publici predstaviti i posljednji singl »Ti meni ništa« s novog albuma. Pjesma je svojevrsna antiratna himna koja nosi univerzalnu poruku protesta protiv nasilja i ratnih sukoba.

Novi album »Put u plus«, do sada najeklektičnije Edino djelo, spoj je hip-hopa, rocka, funka, etna. Cijeli album, intimna je preslika Edinog života, a njime glazbenik predstavlja i svoj žešći zvuk koji je kombinacija vrsnog repanja i čvrstih gitarskih riffova, zvuk je to i odličnog rock and rolla čime ovaj već proslavljeni hip-hoper širi područje svog glazbenog utjecaja. U tom smislu možemo očekivati i nove poklonike njegova sounda. Kako zvuči novi Edo, na najbolji način će publika i kritika moći čuti 16. studenog u Domu sportova.

