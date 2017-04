»Prvomajski inkubator« iza kojeg, kao i svih prethodnih godina, stoje članovi udruge »Kreativni Krk« i u svom ovogodišnjem, jedanaestom izdanju ponudit će brojne glazbene, ali i kulturne te aktivističke sadržaje.

Zbivanjima ispunjen hodogram višednevne manifestacije povezane s proslavom Međunarodnog praznika rada koju su uvijek aktivni i kreativni Krčani proteklih dana već uspjeli »zakotrljati« »prekomorskim« warm-up koncertima svojih predstavnika održanim u riječkim klubovima The Beertija i Palach, nastavit će se narednih dana u Krku. Ondje će već ovog vikenda, ususret »prvomajskoj kulminaciji«, na plaži Plav biti održana serija koncertnih nastupa novih domaćih »reprezentativaca« alternativne scene, jednako kao i nekih široj javnosti već poznatih imena, između ostalih i ovogodišnjeg »prvomajskog headlinera« – Eda Maajke.

S bine podignute na spomenutoj krčkoj plaži, saznajemo od organizatora Prvomajskog inkubatora, ove će subote prije glavnog gosta koncertirati grupe Brain Produciton, Keen Not Mean, Grapevine Babies, Those Herds kao i Buco i Kalašnjikovi. Treba reći i da će iste večeri, u uvodnom djelu Inkubatora, glazbenu kulisu velike prvomajske fešte na Plavu stvarati i svima već dobro poznata imena krčke DJ scene – Ana Antonova i Morikone.

Na sam praznik, u ponedjeljak, na gradskoj se pak rivi sprema »Prvomajski šušur« – cjelodnevna pučka fešta uz prigodnu glazbu i besplatne gastro delicije kojima organizatori i ove godine, i to već od 11 sati, planiraju počastiti Krčane i posjetitelje praznične zabavno-glazbene fešte. Istog dana, u 19 sati, u krčkoj Galeriji Decumanus najavljeno je i otvorenje skupne, žirirane izložbe međunarodnog predznaka koja će, iz perspektive vizualnih umjetnika, tematski aktualizirati brojne probleme koje i Krku ali isvim ostalim tursitičkim sredinama stvara i donosi masovni turizam.

