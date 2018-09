S ciljem otvaranja novog tržišta i kulturne razmjene glazbenika, predstavnici hrvatske elektroničke scene krajem mjeseca sudjelovat će u velikoj međunarodnoj glazbenoj konferenciji Paris Electronic Week, a potom će kao dio svjetske smotre, nastupiti u jednom od najboljih klubova svijeta, pariškom Concreteu.

Nakon što je svibnju objavljeno prvo zajedničko i međunarodno predstavljanje Hrvatske kao festivalske destinacije na glazbenoj konferenciji Paris Electronic Week u kojoj znaju sudjelovati ikone poput Jean-Michela Jarrea, Laurenta Garniera ili Arnauda Rebotinija, hvalevrijedan projekt naišao je na veliku potporu medija i institucija što je rezultiralo time da će od 26. do 28. rujna u Parizu hrvatsku elektroničku scenu predstavljati 17 renomiranih glazbenika i kreativaca. Među njima su: Petar Dundov, Vedran Meniga (Pozitivan ritam), Sergej Lugović (Sergej Snooze), Pero Brčić (Pero-Fullhouse, Skeptik), Haris Čustović, David Rončević (System Divine), Tomislav Brusač (Tom Bug), Domagoj Jakić (Yakka), Toni Juranović, Mateo Nekić (Butters), Lovre Kanjer (Lawrence Klein), Tonko Mikulandra (Nicehell), Lana Borić (We Love Sound, Sonus), Marijan Babicz, Vladimir Gjurčević (Udruga Klubska kultura), Goran Tomašević (organizator – Klubska scena) i Marko Njegić (Hanza Media). Hrvatsku će tako zastupati organizatori festivala, promotori, pokretači izdavačkih kuća, producenti, DJ-i, PR-ovi, novinari te voditelji udruga koje razvijaju scenu. Projekt realizira Udruga Klubska kultura u suradnji s francuskom udrugom Technopol. Iza svega stoji nagrada Ambasador pokrenuta prije dvije godine uz institucionalnu podršku, s ciljem učvršćivanja scene, njenog uvođenja u kulturni spektar Republike Hrvatske, postizanja zajedništva i predstavljanja Hrvatske u europskim prijestolnicama kulture.

Nastup na brodu-klubu

Kako doznajemo od osnivača portala Klubskascena.hr i pokretača Nagrade Ambasador Gorana Tomaševića, tijekom trodnevnog programa u Parizu koji će biti održan nekoliko dana nakon proslave 20. rođendana Technoparade, organizator je hrvatskoj delegaciji osigurao mnogo širi program predstavljanja nego je to u početku najavljivano.

Od 26. do 28. rujna Hrvatska će tako u sklopu konferencije imati štand na kojem će se izložiti promotivni materijali, brošure, katalozi, flyeri, promo miksevi naših aktera scene koji žele da se za njih čuje preko granice. Na štandu će se organizirati i nagradne igre na kojima posjetitelji mogu osvojiti ulaznice za hrvatske festivale koji se održavaju 2019. godine (Seasplash, Moondance, We Love Sound).

Info Svi koji žele poslati svoje materijale na engleskom ili francuskom jeziku u Pariz obavezno se moraju javiti na mail info@klubskakultura.hr kako bi se dogovorili o načinu distribucije tih materijala.

Program predstavljanja Hrvatske otvara se 27. rujna predavanjem na kojem će Sergej Lugović (Sergej Snooze) kao moderator govoriti o našoj elektroničkoj sceni reflektirajući se na DJ-e, producente, izdavačke kuće, klubove i festivale. Poseban naglasak bit će stavljen na temu festivalskog turizma u Hrvatskoj i razvoju destinacija. Gosti na predavanju bit će renomirana imena naše scene s velikim iskustvom: Petar Dundov, Vedran Meniga (Pozitivan ritam), Pero Brčić (Pero-Fullhouse, Skeptik), Haris Čustović (SAE London). Istog dana bit će održan poslovni cocktail party kulturne razmjene na kojem će se naši glazbenici susresti s profesionalcima iz francuske glazbene industrije te raditi na sklapanju kontakata, suradnji i umrežavanju. DJ-setovima predstavit će se naši System Divine, Yakka i Lawrence Klein. Te večeri naši će DJ-i nastupiti u jednom od najboljih svjetskih klubova, Concreteu, brodu-klubu na Seini koji vrti underground glazbu. Na Wood flooru kluba za pult će uskočiti naši renomirani DJ-i Pero Fullhouse aka Skeptik, Sergej Snooze i Haris Čustović koji će predstaviti našu underground scenu, a potporu će im pružiti francuski DJ i veliki zaljubljenik u Hrvatsku Jean-Marie Kone.

Najbolji ambasador

Upravo je on jedan od inicijatora predstavljanja hrvatske elektroničke scene u Francuskoj.

Koneova ljubav prema Lijepoj Našoj traje dugi niz godina. Deset godina ljubavi prema Hrvatskoj obilježio je objavljivanjem materijala »Beautiful People«, a 2016. je 20 godina sretne »veze« proslavio turnejom po našoj zemlji.

– Istina je, postoji nešto posebno između Hrvatske i mene, nešto što traje već 22 godine. Svake godine imam barem jedan nastup u vašoj zemlji. Ne mogu objasniti ili dati poseban razlog zašto toliko volim Hrvatsku: sigurno je da volim vaše ljude. Tijekom i nakon mojeg prvog nastupa u Zagrebu 1996. godine bio sam oduševljen fantastičnom publikom, zaista me iznenadilo ludilo i energija ljudi, a za mene je najbitnije da je na partyju dobra ekipa. Tijekom godina u Hrvatskoj sam stekao prijatelje za cijeli život, čak imam i svojevrsne rođake u Varaždinu i zbog toga sam još više vezan uz vašu zemlju. Volim cijelu Hrvatsku, hranu, otoke, rakiju… i zbog svega toga sam zaljubljen u nju, kaže nam Kone, DJ koji je dobro upoznat i s našom electro scenom.

Na pitanje koji su mu naši DJ-i najdraži stoga mu je poprilično teško odgovoriti.

– Unaprijed se ispričavam jer ću neke sigurno zaboraviti. Hrvatska scena trenutno je bogata mnogim izvrsnim, renomiranim producentima i novim, mladim talentima. Ima nekoliko izvrsnih DJ-a; spomenut ću naravno svojeg starog prijatelja i odličnog producenta Petra Dundova kojeg znam gotovo 20 godina, otkako smo 1999. radili na jednom zajedničkom projektu. On je, po mojem mišljenju, najbolji ambasador hrvatske elektroničke scene zbog toga što je izvrstan glazbenik i isto takav čovjek. Ima vlastiti zvuk, zna što radi i jako ga cijenim. Tu su i drugi DJ-i poput Ivana Komlinovića kojeg također dugo poznajem. Njegovi su live setovi stvarno dobri, Disrupted Project je također odličan live act, kao i moj stari frend Fabian Jakopetz i mnogi drugi, primjerice mladi dečko Stipe Skokić aka DJ Jock. House scena je također vrlo dobra: PEZNT, Tome R, Andrologic, Yakka i mnogi drugi rade vrlo dobre stvari. Drago mi je vidjeti da ima sve više DJ-ica, kao što je Insolate. Zbog toga sam u Parizu pokrenuo ovaj projekt s Tommyjem Vaudecraneom iz udruge Technopol i Goranom iz Klupske scene kako bismo hrvatsku scenu predstavili francuskoj publici. Već dugo pratim vašu scenu i mislim da je dovoljno zrela i zanimljiva da bi bila pozvana u Pariz na proslavu 20. Techno Paradea i Paris Electornic Week. Ponosan sam i počašćen što sam inicirao projekt i što ću konačno predstaviti Hrvatsku u Francuskoj. Za mene će to biti način da zahvalim hrvatskim ljudima, DJ-ima, promotorima koji su mi vjerovali sve ovo vrijeme. Za mene je to neprocjenjivo. Uvijek govorim da se osjećam poput Afro-Francuza kojeg je usvojila Hrvatska, dodaje.

Dobar primjer

Kone ističe da hrvatska scena treba i zaslužuje više predstavljanja.

– Promotori iz Njemačke, Velike Britanije i drugih zemalja koji dolaze u Hrvatsku i organiziraju festivale rade dobru stvar, ali mislim da je još bolje odvesti Hrvatsku van, u druge zemlje jer Hrvatska nije samo dobro mjesto za organiziranje festivala, već i zemlja dovoljno dobra da bude pozvana na bilo koje profesionalno okupljanje ili konferenciju kako bi pokazala da ta mala zemlja ima stvarne glazbene talente. Mislim da će im biti zanimljivi i DJ-i koji će nastupiti u Concreteu. Za promotore će to biti prilika da dovedu više ljudi u zemlju, da izmijene iskustva s francuskim promotorima jer i mi imamo mnogo festivala i sigurno su moguće sinergije. Osim toga, obilježavamo 20 godina Techno Paradea što znači da dugo radimo na svojoj sceni i da se puno toga poboljšalo i učinilo nas jačima. To nam je dalo kredibilitet kod vlasti, za sve je to zaslužna udruga Technopol. Zahvaljujući svemu tome mogli smo organizirati PEW i pozvati druge zemlje k nama. Mislim da bi to bio dobar primjer Hrvatskoj koja ima velikih problema zbog unutarnjih sukoba, ljubomore, ego tripa nekih izvođača i izostankom profesionalizma nekih promotora. Da bi se moglo ujedninjeno govoriti u ime čitave zajednice, potrebni su povjerenje i razumijevanja između aktera na sceni. No kad se ujedini oko projekta, hrvatska će scena biti jača. Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu pokazali ste da kao jedno podržavate svoju reprezentaciju. Zamislite kako bi bilo kad bi se ujedinili svi ljubitelji i akteri hrvatske elektroničke scene. Voljeli bismo stvoriti drugi krug inovacija s nekim novim akterima sa scene, zaključio je.

Prvi korak nove suradnje

Veliku podršku projektu predstavljanju hrvatske elektroničke scene u Parizu pružili su: Hrvatska turistička zajednica, Zadarska županija, Grad Šibenik, Grad Makarska te Turističke zajednice Zagreba, Rijeke, Šibenika, Splita i Makarske.

Posebno važnu ulogu u projektu ima već spomenuti Tommy Vaudecrane, predsjednik francuske udruge Technopol koja organizira Technoparade i Paris Electronic Week.

– U šestom izdanju Paris Electronic Week još uvijek raste. Organiziramo sve više događanja i pored programa u glavnog programa u glazbenom centru La Gaîté Lyrique, pripremamo i događanja u velikim pariškim dvoranama kao što su Beaubourg, L’Aérosol i klub Concrete u kojem će posebna klupska večer biti posvećena hrvatskoj sceni i izvođačima! Oduševljeni smo što ćemo tijekom naše manifestacije ugostiti toliko hrvatskih elektroničkih glazbenika. Za 20 godina Techno Paradea pripremamo veliki event koji će na ulice Pariza dovesti 17 kamiona, a puštat će se sve od EDM-a do housea, trancea, hardcorea, techna itd. Pripremamo i brojna druga iznenađenja na ulicama Pariza kako bismo 20. rođendan učinili nezaboravnim, otkrio nam je.

Sudjelovanje Hrvatske Paris Electronic Weeku od velikog je značaja za našu zemlju. Što će nam donijeti, pitamo Vaudecranea?

– Cilj Paris Electronic Weeka je povezati profesionalce iz svijeta elektroničke glazbe iz čitavog svijeta s francuskom elektroničkom scenom kako bi međusobno surađivali. Nadam se da će nakon ovogodišnjeg izdanja, veze između francuske i hrvatske elektroničke scene biti još jače i da ćemo još više poslovno surađivati kako bismo razvijali svoju lokalnu scenu i talente. Također se nadamo da će vaši predstavnici uživati u Parizu, družiti se sa super ljudima i doživjeti brojna odlična iskustva. Svi ste dobrodošli, istaknuo je Vaudecrane i za kraj dodao nešto što će oduševiti sve ljubitelje elektroničke glazbe.

– Voljeli bismo dovesti Techno Parade i Paris Electronic Week u Hrvatsku. Ovo je prvi korak ove nove suradnje. Nadamo se da će sljedeći korak biti posjet francuske delegacije Hrvatskoj, možda na dodjeli nagrade Ambasador. A onda, stvorimo zajedno Zagreb Electronic Week i hrvatski Techno Parade!

