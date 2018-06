Četiri tjedna uoči željno iščekivanog povratka u Zagreb, u kojem nisu svirali predugih pet godina, The National su otkrili tko će nas zagrijavati za njihov novi veliki koncert na Šalati, za koji je ostalo još manje od 1000 ulaznica.

Bit će to Elf Power, jedni od rijetkih i danas aktivnih pripadnika kolektiva okupljenog oko kultne etikete Elephant 6 koju je 1991. u Denveru osnovala četvorka koju je osim prijateljstva od djetinjstva, vezala i ljubav prema pop psihodeliji šezdesetih. Bili su to Robert Schneider, Bill Doss, Will Cullen Hart i Jeff Mangum, genijalci koji su svojim ključnim bendovima stvorili briljantan opus i osigurali da Neutral Milk Hotel, The Olivia Tremor Control i The Apples in Stereo ostanu upisani velikim slovima u povijesti popularne glazbe.

No Elephant 6 je bio puno više od platforme koju su koristili za vlastita izdanja, jer nakon što su se preselili iz Denvera u Athens, studentski grad u saveznoj državi Georgiji čiji je vibrantni kulturni život u prošlosti izbacio jedne The B-52’s i R.E.M., kolektivu se pridružio niz nadarenih izvođača iz tog grada, među kojima su se najproduktivnijima i najdugovječnijima pokazali upravo Elf Power i nedavni gosti SuperUha of Montreal.

S trinaest studijskih albuma za sobom Elf Power ostaju vjerni zvuku koji njeguju još od 1994. kad su Andrew Rieger i Laura Carter, jedini stalni članovi grupe, snimili svoje prve lo-fi psihodelične pop bisere. Premda nikad nisu ostvarili zamjetniji tržišni uspjeh, Elf Power su svojom kvalitetom i kontinuitetom djelovanja stvorili kultni status među indie rock publikom, a prvi dolazak u Hrvatsku imat će i poseban emotivni naboj budući da se Andrewov otac sa svojim roditeljima u SAD doselio upravo iz ove zemlje.

Podsjećamo da će se 5. izdanje festivala SuperUho održati od 6. do 8. kolovoza u Primoštenu, u prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica. Na ovogodišnjem SuperUhu nastupit će: Ride, Turbonegro, !!!, John Maus, Trail Of Dead, Pallbearer, Algiers, No Age, Earthless, Blue Hawaii, Pick A Piper, Šumski, Nlv, Crvi, Porto Morto, Them Moose Rush, Tyger Lamb i Harvo Jay.

Ulaznice za koncert The Nationala i Elf Powera po cijeni od 250 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18) i Rockmarku (Berislavićeva 13), te putem njihovih web shopova.

Komentari

komentara