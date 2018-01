Nakon što je na koncertu u dvorani Gotham Hall u New Yorku otpjevao pjesme “Tiny Dancer” i “I’m Still Standing” čuveni pop/rock jevač Elton John okupljenim je gledateljima rekao kako u potpunosti namjerava prestati s turnejama čim kraju privede aktualnu veliku svjetsku turneju koja traje već tri godine.

Ostane li Elton John pri riječi to će značiti da će u rujnu ove godine izvesti svoj posljednji koncert i kraju privesti gotovo pola stoljeća nastupanja po svjetskim pozornicama.

Na svu sreću odluka o završetku nije, sudeći po njegovoj službenoj izjavi, posljedica bolesti ili zasićenosti, već želje da se posveti obiteljskom životu i djeci koju je nedavno posvojio sa svojim suprugom.

Nažalost, postoje i suprotni primjeri, a najnoviji je onaj vezan uz Neila Diamonda, legendarnog američkog kantautora koji je početkom prošle godine objavio trostzruki CD svojih najvećih hitova i pratio to svjetskom turnejom koja je sada prekinuta jer Neil Diamond više ne može nastupati zbog poteškoća koje ima s Parkinsonovom bolešću.

Do prve velike odgode došlo je za u ožujku planirane koncerte u Australiji i Novom Zelandu gdje su, usprkos razočarenju, brojni Diamondovi fanovi reagirali za svaku pohvalu. Naime, iako im je novac mogao biti vraćen, većina njih odrekla se povrata novca i priključila akciji prikupljanja sredstava namijenjenih istraživanju ove opasne bolesti. Naravno, tava reakcija našila je na opće odobravanje i pohvale, a fanovima se preko Twittera zahvalio i sam Diamond naglasivši kako, po savjetu liječnika, ne smije na turneje, ali će i dalje nastaviti pisati pjesme i raditi u studiju.

Uz ova dva primjera čuvenih rock autora koji najavljuju kraj koncertnh turneja, svakako treba spomenuti i istu odluku čuvenog southern rock sastava Lynard Skynard čiji članovi za predstojeće ljeto planiraju završnu oproštajnu turneju.

Južnjački rockeri općepoznati po hitovima kao što su „Sweet Home Alabama“ i „Freebird“, završnu će turneju pod nazivom „The Last of the Street Survivors Farewell Tour“ početi 4. svibnja u Palm Beachu na Floridi, a završni nastup u planu je 1. rujna u Atlanti.

Tijekom tih završnih koncerata grupa će na pozonici ugostiti niz poznatih izvođača među kojima će, između ostalih, biti Kid Rock, Hank Williams Jr., Bad Company, Charlie Daniels Band, The Marshall Tucker Band, 38 Special, Blackberry Smoke i Blackfoot.

Tako će 45 godina nakon njihovog debitantskog albuma kraju biti privedena jedna od najneobičnijih rock priča, priča o grupi koja je u razdoblju od 1973. do 1977. stigla do vrhova svjetske popularnosti da bi te godine čak tri člana grupe (pjevač Ronnie Van Zant, gitarist Steve Gaines, prateća pjevačica Cassie Gaines) poginuli u avionskoj nesreći.

No, legendu o čistokrvnom južnjačkom rock sastavu ni to nije uništilo pa je grupa obnovila rad 1987. godine, objavila niz albuma (posljednji pod nazivom „Last of a Dyin’ Breed“ 2012. godine) i imala redovno odlično posjećene turneje.

Sad je, čini se, ipak došao kraj. Godine čine svoje.

