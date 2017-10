Emma Ruth Rundle je američka kantautorica, gitaristica i vizualna umjetnica.

Nakon nezaustavljivog početka glazbene karijere s bendom The Nocturnes(»Wellington EP« (2008) i dva studijska albuma »A Year of Spring« (2009) i »Aokigahara« (2011)), Emma nastavlja svoj kreativni put u stalnoj postavci post-rock tria Marriages.

Vrijedi naravno spomenuti i odličnu suradnju s Bryantom Cliffordom Meyerom iz nikad prežaljenih Isis u bendu Red Sparowes. Nakon prvog i prilično hvaljenog samoizdanog solo albuma »Electric Guitar: One« (2011) koji je nastao doslovno u šest tjedana za vrijeme turneje s Red Sparowes, Emma prelazi pod okrilje etikete Sargent House (Chelsea Wolfe, Earth, Boris, And So I Watch You From Afar, Wovenhand,…) i nedugo zatim objavljuje drugi solo album »Some Heavy Ocean« (2014) s kojim je definitivno krenula u potpuno novom smjeru eksperimentirajući s melankoličnim melodijama dark folka, dronea i atmosferičnog vokala.

Aktualni album »Marked for Death« (2016, Sargent House) je definitivno najbolje Emmino izdanje dosad. Iznimna snaga Emminog vokala i mračna strana njezinog duha i interpretativnog izričaja upravo je ono što ovaj album čini posebnim i značajnim.

Nakon odličnog »Marked for Death« Emma Ruth Rundle surađuje s Jaye Jayle (projekt Evan Pattersona iz Young Widows) na EP-u »The Time Between Us« (2017, Sargent House) kojeg će zajedno premijerno predstaviti na koncertu u Močvari.

Začarana Močvara je projekt koji nastavlja tradiciju organiziranja koncerata intimnijeg ugođaja, pod umjetničkim vodstvom Nine Romić. Program je realiziran uz potporu HDS ZAMP-a.

