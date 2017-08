Prepuno gledalište Šalate sinoć se uz sjajan nastup kultnih Duran Duran ponovo vratilo u osamdesete – zapravo, ono najbolje što nam je ova glazbena dekada donijela.

Obzirom je koncert u Zagrebu, prvi nakon 16 godina, bio jedini koji su britanske synth pop legende na ovoj turneji održale u cijeloj regiji, Zagreb je sinoć ugostio i brojne fanove benda iz okolnih zemalja – od Srbije, Slovenije i Mađarske, do Italije. Za ulaznice se na dan koncerta na “crnom tržištu” nudilo i po tisuću kuna.

Duran Duran su produkcijski sjajan koncert otvorili relativno friškim singlom “Paper Gods”, dok je pravo oduševljenje nastalo s hitom “The Wild Boys” i “Hungry Like A Wolf”. Službeni dio koncerta završen je s “Girls On Film”, dok su za bis gledatelji počašćeni još pjesmama “Save A Prayer”i “Rio”.

Iza Zagreba i njihovih gostiju definitivno je još jedna velika večer i koncert za pamćenje.

Setlista

Paper Gods

Wild Boys

Hungry Like the Wolf

A View to a Kill

Come Undone

Last Night in the City

What Are the Chances?

Notorious

Pressure Off

Hold Back the Rain

Ordinary World

I Don’t Want Your Love

(Reach Up for the) Sunrise / New Moon on Monday

White Lines (Don’t Don’t Do It)

(Grandmaster Melle Mel cover)

Girls on Film (Segue Edit)

Universe Alone/Save a prayer

Rio

