Plaža na Biviju pored beach bara Empeduja u petak i subotu ugostit će četvrto izdanje Empeduja Punk Festivala. Besplatna dvodnevna punk fešta pred riječku će publiku dovesti sedam bendova iz Hrvatske i inozemstva.

U petak će se publici predstaviti grupe Vivere Merda, Drotpad i Fried Brain, dok je subota rezervirana za bendove Cimex, Flaška Visočini, Kurve i .upset.

I ove godine festival organiziraju Empeduja beach bar i Ray Vučinić Škot, sve poznatiji riječki punk promotor, kao dio projekta Kantrida FKK 2020.

Vivere Merda je hardcore punk bend iz Italije koji postoji od 2006. godine i iza sebe ima brojne svirke, dva albuma i tri LP-a među kojima se posebno ističe onaj s britanskim punk legendama Disorder.

Predstavit će se i talijanski Cimex, bend koji se nedavno vratio na scenu nakon 15 godina pauze i spreman je ponovno vrisnuti sav svoj bijes i gađenje prema ovom društvu.

Grupa Kurve je »d-beat/rnr/hc punk uređaj iz Zagreba koji riga vatru, jede građane i usitnjava sitne duše« i svira mjuzu za sve one koji ne stanu u okvire idliičnih slika.

Flaška Visočini brzi je sirovi tročlan punk bend iz Češke koji djeluje od 2007. godine, snimio je šest albuma i dvije kompilacije. Do sada su svirali u Engleskoj, Rumunjskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Švicarskoj i možda u svim gradovima u Češkoj, kako kažu.

Iz Zagreba na Bivio dolazi .upset, hardcore bend nastao oko 2002. godine koji iza sebe ima dva demo izdanja, albume »Opiate For The Masses« i »Slaves of the New World« i EP »Dark Times«. Bend nudi moćne hardcore rifove lirski popraćene kritičkim pristupom svim oblicima društvene nepravde.

Drotpad je četveročlani punk bend iz Zagreba koji postoji od 2016. i svira malo brži hardcore punk s odlschool prizvukom i angažiranim tekstovima.

Fried Brain je hardcore-punk bend iz Pule koji postoji godinu i pol i ima jedan S/T album.

