Tri godine nakon nastupnog, hvaljenog albuma prvijenca »Access All Areas«, te godinu i pol nakon split 7″ vinila s austrijskim bendom Remedy, zagrebački staromodni indie rock kvartet ESC Life se tijekom ljeta 2018. napokon zatvorio u studio.

Nove pjesme, novi član postave uz neke nove ideje benda koji i dalje ima fiksaciju na glasne gitare, solaže, brze ritmove i pop pjesme učinili su ovu avanturu zabavnijom i zvukovno šarenijom. Rezultat je drugi dugosvirajući uradak naziva »Born to be Mild«. I dalje pod izravnim utjecajem power pop i punk rock velikana poput Descendents, Nova Mob, The Hold Steady ili Superchunk, ESC Life se više nego ikad igraju s klišejima popularne glazbe 20. i 21. stoljeća, ali nikad ironično.



Duhovite, brze i pamtljive indie rock pjesme o životu poslije tridesete, ljubavi i obavezama i ovog je puta prema željama ESC Lifea snimio i miksao Mark Mrakovčić, a glasove posuđuju Sara i Eva iz grupe Žen, Ivana Smolović Ika iz benda On Tour i Mark Mrakovčić. Za grafičko rješenje omota zaslužan je najzaposleniji punk ilustrator s ovih prostora Lovro Škiljić.

Skorašnje vinilno izdanje albuma Born to Be Mild zajednički potpisuju etikete PDV, Ill In The Head (Kanada), Bartolini Records (Španjolska) i Last Exit Music (Njemačka). CD izdanje albuma u izdanju PDV-a bit će dostupno na koncertnoj promociji materijala u zagrebačkom klubu KSET, subota, 2. veljače.

