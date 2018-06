Uz glazbene radionice sviranja gitare, bas gitare i bubnja, Udruga Ri Rock ove je godine organizirala i Music Box radionice Event Management na kojima su polaznici educirani o organizaciji događaja. Novostečena znanja i vještine vrijedni su učenici pokazali završnim radom: organizacijom glazbenog događaja u OKC Palach.

Polaznici su bili podijeljeni u tri tima, a proteklog vikenda održan je drugi te treći event u njihovoj organizaciji. Subotnji event Aurora Borealis Shatro Festival bio je posvećen hip hop-u i DnB-u. Nastupili su: Shegspir, Noddy Chi i Shamballa kolektiv, Toni, Bassjak, beatboxer Jet mee, Arboretum Kolektiv i Ignifer. Događaj su organizirali Ivana Pol, Nikola Vučetić i Ivana Feketija, a u ekipi je u početku bila i Bojana Guberac.

Tematski partyji

– Došlo je i više ljudi nego što sam očekivala, zadovoljna sam. Na radionicama je bilo odlično. Oduvijek sam htjela biti organizatorica evenata, koncerata i sličnog, ali nisam uspjela upisati fakultet za to tako da mi je ovo bila odlična prilika. Oduševljena sam, nismo imali samo obična predavanja, nego smo naučeno primjenjivali u praksi i to je super, otkrila nam je Ivana Pol.

U petak je održan event Hell Vibrations posvećen metal glazbi. Nastupila su tri benda: brutal thrash sweet metal bend Czaar i melodic death metal bend Zenoth iz Rijeke te, thrash metal bend Krist iz Zagreba.

Organizatori događaja su bili Stefan Drmač, Ivančica Sišak, Nives Tušak i Mateo Rožić.

– Mi smo bili Metal tim, a event smo organizirali kao tematski party, parodiju na beach partyje. Na radionicama je bilo jako zanimljivo, voditelj Vinko Golembiowski vrlo nas je stručno uveo u sve detalje organiziranja evenata. Sam koncept da nije sve samo teorija i da odmah ulazimo u organizaciju eventa je super. A zašto smo se prijavili? Mateo krenuo u radionice kako bi mogao organizirati evente za svoj bend Zenoth, Nives se bavi kazalištem, Ivančica je u rockabilly vodama, a moje su želje bile vidjeti kako je to iza kulisa eventa. Stečeno znanje svi ćemo korisno upotrijebiti, rekao je Stefan.

Osim dvaju evenata održanih prošlog vikenda, prošlog je mjeseca održan i event »Glazba je čudo« koji je organizirao »Alt. Rock Tim« u sastavu Matea Jurčić, Ana Frol, Kristian Kirinčić i Leon Basić. Događaj je uključivao pop-up izložbu u suradnji s Muzejom informatike Peek&Poke te izložbu koncertnih fotografija Matilde Rudec te koncert grupa Recycle or Die, Fanaa i Nelaay.

Nove snage

Music Box radionice Event Management pohađalo je desetak polaznika. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Rijeke, Lučka uprava Rijeka te PGŽ.

– U projekt je bio uključen cijeli organizacijski tim Udruge Ri Rock. Zadovoljni smo kako je prošao. Što se tiče samih evenata, u petak je posjećenost bila loša zbog drugih događaja koji su imali besplatne ulaze što je inače velik problem. Mi ne potičemo svoje mlade organizatore da to rade jer se ulaz treba naplaćivati, treba podržati scenu i izvođače. Sve u svemu, radionice su prošle odlično i drago mi je da su sami polaznici radionica sretni. Pohvalili su cijelu situaciju jer su dobili priliku vidjeti kako sve to izgleda u praksi. Nisu imali samo predavanja, već su organizirajući event naučili puno korisnih stvari i vidjeli kako organizacija evenata izgleda u pozadini. Za sljedeću sezonu vjerojatno ćemo nešto promijeniti. Ove godine smo ove radionice organizirali prvi put pa smo vidjeli što je dobro, a što treba popraviti, rekao je voditelj PR-a Udruge Ri Rock Vinko Golembiowski i dodao:

– Radionice smo organizirali zato što smatramo da je izuzetno bitno da se pojave novi organizatori događaja, pogotovo sada kad kultura u Rijeci raste, zbog EPK. Bitno je da se pojave nove snage. Kad su naši polaznici ispričali svojim prijateljima što rade, i oni su rekli da bi se prijavili jer im se čini zanimljivo i to je super. Polaznicima smo prepustili da sami izaberu kakav će event organizirati i to ih je potaklo da još više rade na tome. Jedan od problema je taj što nemaju potpunu odgovornost; ako event ne prođe najbolje, Udruga Ri Rock pokriva sve. U petak nisu prošli najbolje, očekivali smo više posjetitelja, ali i time su nešto naučili jer su i sami osjetili kako je kad na event ne dođe onoliko ljudi koliko očekuješ. Ovako su i sami doživjeli pravu stranu organizacije događaja, što to znači, koliko rada, truda i odgovornosti zahtjeva, prije tijekom i nakon eventa. Svaka čast što su se prijavili i odlučili nešto promijeniti. I nas su iznenadili i jako nam je drago da postoje mladi koji žele, trude se i rade.

