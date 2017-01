Ljetni glazbeni festival Exit ove se godine održava u Novom Sadu od 6. do 9. srpnja a kao prve zvijezde line-upa najnovijeg izdanja jednog od deset najboljih europskih glazbenih festivala potvrđeni su osnivač i pjevač grupe Oasis Liam Gallagher, njemački techno producent Paul Kalkbrenner i jedan od trenutno najpopularnijih svjetskih DJ-a, Hardwell.

Kako se ističe u najavi, na Petrovaradinskoj će tvrđavi prvi nastupiti jedan od najnagrađivanijih glazbenika svih vremena Liam Gallagher, koji je uz Oasis osvojio čak 37 najprestižnijih glazbenih nagrada a u poznatoj anketi magazina Q publika ga je 2010. proglasila najvećim frontmenom svih vremena, ispred ostalih velikih rock zvijezda kao što su Freddie Mercury, Jim Morisson, Robert Plant i John Lennon.

Gallagherov nastup kojim će u četvrtak 6. srpnja otvoriti Exit najavljen je kao poseban, jer će osim hitova Oasisa predstaviti i svoj prvi solo album koji su mediji već proglasili jednim od najočekivanijih u 2017.

Iste noći na Exitovoj Dance Areni nastupit će još jedan glazbenik koji puni stadione, njemački techno producent Paul Kalkbrenner, koji je nedavno nastupio pred pola milijuna ljudi ispred Brandenburških vrata u Berlinu, potvrdivši status jedne od najvećih zvijezda današnjice.

Liam i Paul obilježit će otvaranje festivala, ali završni, veliki tulum na glavnoj pozornici napravit će Hardwell, jedan od vodeća tri svjetska DJ-a u posljednjih pet godina.

Na glavnu festivalsku pozornicu stiže i glas nove generacije, popularni 22-godišnji engleski kantautor Jake Bugg, koji na Exit dolazi poslije tri albuma s vrha britanske liste i čak 17 singlova, uz nastupe na najvećim festivalima i NME nagradu za najboljeg solo izvođača.

U četvrtak, 6. srpnja, na »Main« dolazi i trio koji predvodi Alan Walker, autor hitova »Faded«, »Alone«, »Sing Me to Sleep« i drugih koji u zbroju dostižu dvije milijarde YouTube pregleda, dok će treće večeri, u subotu 8. srpnja, nastupiti i popularna hip-hop i dubstep grupa Foreign Beggars.

Subota na Areni uvijek predstavlja najveće hitmakere. Prvi u nizu je Duke Dumont, čiji su ljetne himne »Ocean Drive« i »I Got You« osvojile prva mjesta top lista uz nominaciju za Grammy. Ove godine stiže i Robin Schulz to sa »Shed A Light«, a pridružit će im se i mlada francuska zvijezda Kungs.

»Baš kao što se prošlog ljeta na Areni dogodio svojevrsni ‘Techno All Stars’, ove godine već u prvoj grupi izvođača događa se pravi ‘House All Stars’ jer osim Dumonta, dolaze i ostali, trenutno najtraženiji, predstavnici ovog žanra na planetu: Jamie Jones, Hot Since 82 i Black Coffee«, stoji u najavi.

Žestoke gitare i ove godine isporučuje kultna metal, punk i hardcore scena Exit festivala – Explosive. Čak sedam prvih bendova već je potvrdilo svoje nastupe, a riječ je o »eksplozivnoj skupini« koju predvode poznati njemački trash metalci Destruction, koji na Exitu nastupaju premijerno s novim albumom i istoimenom »Under Attack« turnejom, koja samo u prva dva mjeseca ove godine obilazi oko 30 gradova u Europi.

I legendarni britanski hardcore punkeri Discharge, čije su pjesme obrađivali Metallica, Anthrax i Sepultura, vraćaju se »na tvrđavu«, s novim albumom »End of Days«, a iste noći s njima nastupit će njihovi meksički pandani Acidez.

Posebno mjesto u programu zauzima detroitska senzacija i jedan od najznačajnijih death metal sastava nove generacije, The Black Dahlia Murder, headlineri najvećih metal festival.

Na Exit dolazi i američki grindcore bend u usponu Full of Hell, britanski skate-punkeri iz grupe Darko, te rumunjski black metal magovi Dordeduh, bend nastao iz kultnog Negura Bungeta.

Nakon što je u prosincu prošle godine najavio širenje svoje festivalske mreže na Hrvatsku, Exitov tim u ovoj je godini odlučio spojiti čak četiri festivala u regiji u jedinstveno »EXIT Ljeto ljubavi 2017.«.

Prvi u nizu je Sea Star, novi festival u Istri koji će se 26. i 27. svibnja održati u Umagu, a kao headlineri prve večeri festivala već su potvrđeni The Prodigy, Dubioza kolektiv i Urban&4.

Sljedeći je Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. lipnja, a odmah nakon Exita, koji se održava od 6. do 9. srpnja, slijedi četvrto izdanje Sea Dance festivala u Budvi, od 13. do 15. srpnja.

U akciji »1 karta = 4 festivala«, koja će zbog velikog broja molbi fanova biti produžena do 30. siječnja, svi kupci ulaznice za Exit po cijeni od 439 kn na poklon dobivaju i ulaz na ostala tri festivala, uz registraciju putem sitea exitfest.org od 1. do 28. veljače.

Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima Ticketshopa diljem Hrvatske, kao i na www.ticketshop.hr.

Više informacija o ulaznicama na www.exitfest.org.

Komentari

komentara