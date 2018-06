Ostalo je još samo tri tjedna do Exita, službeno najboljeg europskog festivala, koji će ove godine na jednom mjestu okupiti neke od najvećih svjetskih zvijezda uz dugačak popis pjesama s vrhova top lista, onih koje su obilježile cijele žanrove i bile himne generacija te koje zajedno broje nevjerojatnih 27 milijardi YouTube pregleda.

Na Petrovaradinsku tvrđavu od 12. do 15. srpnja stiže dolazi preko dve tisuće umjetnika iz više desetina zemalja svijeta, a predvode ih globalni glazbeni fenomen koje mediji i poznati nazivaju “Beatlesima naše generacije”, grupa Migos, najveći hitmaker planete David Guetta, živa ikona suvremenog doba Grace Jones, svjetski DJ no. 1 Martin Garrix, hip-hop superstar French Montana, revolucionarna indie-rokerica Alice Merton, kralj najveće reggae dinastije i osmostruki dobitnik Grammyja Ziggy Marley, avangardna art-pop autorica Fever Ray, te rock kantautorica s trenutno najvećom svjetskom baladom Laura Pergolizzi – LP.

Na tvrđavu dolaze i najznačajniji novi punk bendovi današnjice Slaves i Idles, hardcore legende Dog Eat Dog i Madball, čuveni aktivistički rapcore bend Asian Dub Foundation, nova trip-hop senzacija Sevdaliza, ali i producenti iza najslušanijih plesnih hitova koji su osvojili svijet u posljednjih par godina Jax Jones, Ofenbach, ZHU, Disciples, Elderbrook, Burak Yeter, Mahmut Orhan, Delta Heavy i brojni drugi.

Istovremeno, i svjetski čuvena mts Dance Arenu ove godine ima “All-Stars” postavu s čak 15 headlinera među kojima su Nina Kraviz, Solomun, Maceo Plex, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Joseph Capriati, Amelie Lens, Boris Brejcha, Guy Gerber, Ben Klock, Rødhåd, Carl Craig, Kölcsh, Tale of Us, ali i mnogi drugi asevi elektronske muzike, kao što su predvodnici No Sleep Novi Sad pozornice Helena Hauff, Daniel Avery, DJ Tennis, Mike Servito, Craig Richards, Midland, Tin Man, Nikita Zabelin, Red Axes, Giorgio Gigli, Nicolas Lutz…

– Pogledajte tko će sve nastupiti na preko 40 zona i pozornica, podijelite ovaj video na svoj Facebook profil uz hashtag #ExitFreedom najkasnije do 7. srpnja i automatski možete osvojiti ulaznice, VIP backstage iskustvo i druge sjajne nagrade, poručuju organizatori.

Ulaznice

Četvorodnevne ulaznice za Exit (12-15. srpnja) u prodaji su po aktualnoj cijeni od 469 kn što je čak 50 posto popusta u odnosu na finalnu, još samo do ponedjeljka, 2. srpnja do kraja dana. Za one koji planiraju provesti tek jednu od četiri noći na tvrđavi, u prodaji je i ograničen broj pojedinačnih ulaznica po cijeni od 190 kn po danu.

Ulaznice se prodaju kroz sustave Entrio i Ticket Shop, a na stranici službene turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji osim ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prijevoz do EXIT festivala.

Komentari

komentara