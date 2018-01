Kad jednog dana Donald Trump više ne bude predsjednik SAD-a moći će se pohvaliti da je baš on bio američki predsjednik na čiju su vlast najviše primjedbi imali rock glazbenici.

Štoviše, o tome će moći napisati i knjigu-dvije, a jedna od epizoda svakako će biti vezana i uz čuveni irski sastav U2 koji je na svom novom albumu „Songs of Expirience“ u nekoliko pjesama, pogotovo u „American Soul“ i u „Get Out Of Your Own Way“, „udario“ po Trumpu.

Sad to rade i kroz video za pjesmu “Get Out of Your Own Way” koji su napravili u suradnji sa Broken Fingaz Crew, izraelskom skupinom grafitera.

U animiranom videospotu ekranom uz ženu koja plače ekranom prolaze pripadnici Ku Klux Klana s upaljenim bakljama, a sve to iz Ovalnog ureda Bijele kuće prati Donald Trump.

Naravno, scena je praćena pozivom na protivljenje pa tako Bono poručuje „Don’t take it lyin’ down, you got to bite back”, a takve stavove u svojoj službenoj izjabvi podržali su i izraelski grafiteri Broken Fingaz Crew rekavši kako je 2017. godina bila godina u kojoj su fašisti diljem svijeta digli glavu ohrabreni ponašanjem Trumpa i sličnih mu lidera koji ljudski strah koriste da bi dizali zidove i dijelili ljude.

