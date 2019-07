Fatboy Slim, koji je pomogao popularizirati big beat te patentirao vlastiti brend party acid house, ove će godine 17. kolovoza u 21 sat nastupiti na već provjerenom prostoru bivše šibenske vojarne!

Rođen kao Norman Cook, jedan je od najpoznatijih engleskih i svjetskih DJ-a, glazbenika i producenata. Magazin “Q” svrstao ga je na listu najboljih svjetskih izvođača koji se moraju poslušati uživo. Dobitnik je Grammyja, tri BRIT Awardsa i čak deset MTV nagrada.

Do danas je izdao sedam albuma te poslijednjih godina više vremena provodi na turnejama, a manje na stvaranje glazbe. Tako je, samo u prošloj godini, odradio 70 nastupa, od čega se posebno izdavajaju onaj na Kineskom zidu, u clubu „Potonij“ u Vegasu, na Ibizi te Falmer stadionu u Brightonu.

Njegov nastup danas ne uključuje samo sviranje vlastitog brenda, već i kompleksnu audio-vizualnu produkciju, a za sebe kaže da je video jockey i nema primisli o prestanku.

“O ne. Volim to previše. Još mi uvijek prolazi. Nema veze što si star, ćelav, sijed i debeo, nikada ni nisi bio seks simbol. Pomičemo nove granice. Nitko ne zna koja je završna dob DJ-a. Očito još nije.”

Nastup Fatboy Slima na ovogodišnjem Projectu Vojarna, event je koji se teško propušta te najveći ovog karaktera u cijeloj regiji. Uz Slima, posjetitelje očekuje udarni line up te imena poput Peznta, DJ Jocka b2b Shipea, Edyja C-a i E – Basea.

Ulaznice : Early Bird– 130 kn (do 06.07.) /150 kn (do 01.08.) /170 kn ( do 17.08.) / 200 kn ulaz. V.I.P. ulaznice : 200 kn.

Komentari

komentara