Jedan od najvećih producenata i DJ-a svih vremena Fatboy Slim će na Sea Dance festivalu na plaži Jaz obilježiti petnaest godina od povijesnog nastupa kojeg je pred 250.000 ljudi održao u rodnom Brightonu.

Dobitnik Grammyja, tri BRIT i čak 10 MTV nagrada, koji potpisuje megahitove poput “The Rockafeller Skank”, “Eat, Sleep, Rave, Repeat”, “Right Here, Right Now” i “Praise You” u Budvi nastupa s brojnim uzbudljivim imenima svjetske underground scene. Spomenut ćemo Amelie Lens, Denisa Horvata, South London Ordnance, Space Dimension Controller, uz brojne regionalne i domaće izvođače.

Ulaznice su promotivnoj cijeni s 50% popusta 289 kn. Ulaznice za festival mogu se kupiti i u paketu EXIT Avantura (EXIT+Sea Dance) po cijeni od 489 kn, kao i u paketu EXIT Summer of Love (EXIT+Sea Dance+Sea Star) po cijeni od 569 kn. Za sve ljubitelje ljetne avanture dostupni su i posebno skrojeni turistički paketi koji obuhvaćaju ulaznice i smještaj putem stranice exittrip.org.

EXIT tim ove godine spojit će čak četiri festivala u regiji u jedinstveno EXIT Ljeto ljubavi 2017. Prvi u nizu je Sea Star, koji će se 26. i 27. svibnja održati u Umagu, sljedeći je Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. lipnja, a odmah nakon EXIT festivala, od 6. do 9. srpnja i posebnog nastupa sastava The Killers na Get EXITed događaju 5. srpnja, slijedi četvrto izdanje Sea Dance festivala od 13. do 15. srpnja.

Komentari

komentara