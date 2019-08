Prostor bivše vojarne Bribirskih knezova, u subotu će, 17. kolovoza, još jednom postati dom ljetnom partyju i to najvećem ovog karaktera u cijeloj regiji!

Riječ je desetosatnom partyju s headlinerom Fatboy Slimom. Uz njega će nastupiti DJ Jock b2b Shipe, Edy C, E-base, Lemon, Mladen DJT ime, Peznt te mnoga druga imena koja će održavati atmosferu do jutarnjih sati.

Zvijezda večeri – Fatboy Slim, koji je nedavno napunio 56 godina, na pomisao o prestanku sviranja i nastupanja kaže da nema govora! Njegov nastup danas, uz sviranje vlastitog brenda, uključuje kompleksnu audio – vizualnu produkciju pa za sebe kaže da je VJ (video jockey).

Cjelonoćni party, ispunjen program te uživo hitovi poput „Rockafeller Skank“, „Weapon Of Choice“, „Gangster Trippin“, „Don’t Let The Man Get You Down“, „Right Here, Right Now“ ili „Slash Dot Dash“ , događaj su koji se ne propušta!

Ukoliko svoje ulaznice još niste osigurali, to možete učiniti putem Adriaticket, Eventim te Entrio sustava. Cijene ulaznica su – 170 kn, na dan koncerta, na ulazu 200 kn te VIP ulaznica Regular 250 kn.

Komentari

komentara