Krajem 19. stoljeća, točnije 1894. godine, irska književnica Sarah Grand prvi je put pojam The New Woman (Nova žena) u jednom novinskom članku upotrijebila s nakanom da skrene pažnju na skupinu žena koje traže radikalne promjene vezane uz položaj žene u tadašnjem engleskom društvu.

Ideje vezane uz ravnopravnost žena uskoro su počeli podupirati i neki ugledni književni autori kao američki pisac Henry James ili čuveni skandinavski dramatičar Henrik Ibsen, a ideje iz članka borbene Irkinje uskoro su postale okosnica feminističkog pokreta. Četiri desetljeća kasnije, u Parizu 1936. godine, na temelju tih ideja i tog načina razmišljanja Louise Weiss, utemeljiteljica magazina L’Europe Nouvelle, u dogovoru s tadašnjim francuskim sufražetkinjama osmišljava program feminističkih aktivnosti u okviru kojih posebnu pažnju posvećuju nizu raznovrsnih priredaba – javni istupi i tribine, književne večeri, koncerti… – kojima će propagirati ideje feminizma i borbe za ravnopravnost žena. Weiss i suradnice taj su program nazvale Femme Nouvelle ili Nove žene.

Novi – ženski val

I baš to ime osamdeset i tri godine kasnije odabire u Hrvatskoj skupina žena predvođena Lanom Čulig, kako bi sličnim aktivnostima – objavljivanje CD-a, koncerti, nastupi na TV-u i ostalim medijima… – ponajprije predstavile novi val hrvatskih glazbenih kantautorica te time dala svoj doprinos u borbi za što ravnopravniji položaj žena. Realizacija projekta u najvećoj je mjeri vezana uz diskografsku kuću Aquarius records, ali su se realizaciji priključile i autorice koje djeluju u okvirima drugih domaćih diskografskih kuća, a konačan je rezultat CD s deset novih pjesama pri čemu svaka od autorica zaslužuje pohvalu jer su ideju poduprle ne nekim svojim znanim pjesmama, već potpuno novim koje će biti dio njihovih novih albuma ili video te singl uradaka. Tako su hrvatske nove žene ponudile nešto s domaće pop/rock scene potpuno novo pa je i s te strane album nazvan, naravno, »Femme Nouvelle«, više od obične kompilacije.

Okupili smo deset jedinstvenih, tako različitih, a opet prepoznatljivih glazbenica koje zajedno čine presjek jednog vremena, okosnicu jednog vala – ženskog vala

Lana Čulig

U popratnoj riječi na unutrašnjoj strani CD-a Lana Čulig, autorica koncepta, između ostalog, kaže kako je »domaću glazbenu scenu proteklih godina polako, ali sigurno, baš kako i sve velike stvari nastaju, preplavio ženski kantautorski val«

– Glazbenice, umjetnice stihovima i notama, dokazale su da za njih postoji prostor, a mi smo im odlučili pomoći da njihov izričaj pronađe put do neke nove publike, da se njihov glas što dalje čuje. Okupili smo deset jedinstvenih, tako različitih, a opet prepoznatljivih glazbenica koje zajedno čine presjek jednog vremena, okosnicu jednog vala – ženskog vala, piše Čulig.

Stilska raznovrsnost

Naravno, »složiti« album od deset pjesama koje potpisuje isto toliko autorica, već u startu neminovno pretpostavlja stilsku raznovrsnost koja zaista i jest odlika ovog albuma, ali je isto tako prati i, bez obzira na žanrovski pristup glazbi, vrlo kvalitetna realizacija čime je ne samo potvrđena kvaliteta suvremene hrvatske autorske ženske pop i rock scene, već i stvoren album koji užitak može pružiti širem krugu ljubitelja različitih vrsta glazbe, a istodobno je idealan i za radijske postaje jer nudi i nešto novo i nešto dobro.

Ženski potpis

Uz spomenute izvođačice i autorice na izradi CD-a sudjelovale su i fotografkinja Vladimira Spindler te Selma Davidović koja je napravila dizajn albuma.

Tako u uvodnoj »Meteori« Remi iliti Mirela Priselac iz grupe Elemental svojim prepoznazljiim vokalom nudi isječak iz osobne stvarnosti, trenutak samoće, čežnje i blage tuge zaogrnute nokturalnim i tihim raspoloženjem koje stvara baladična i snena glazbena podloga.

Korak dalje u stihovima i glazbi potom čini sjajna Natali Dizdar koja u »Krenimo nekamo«, možda i najrokerskijem trenutku albumu, pjeva stihove Dejana Aleksića o tome da nekamo treba krenuti jer – možda predugo čekamo.

»Crno« je u odličnoj izvedbi Nine Romić natprosječno vrijedan poetski tekst koji sjajno prenosi negativne osjećaje koji vladaju psihom autorice, a sve to prati i sjajna glazbu koju se bez imalo dvojbe može nazvati art pop pri čemu su uz glazbena rješenja pažnje vrijedni i vokalni ‘potezi’ Nine Romić koja uspješno dotiče obale jazza, ali i folka.

»Tvoja slatka ljubav« prvi je ozbiljniji elektro trenutak albuma, a uz dobru glazbu i izvedbu koju potpisuje Ana Banana ili Ana Opalić ova će pjesma pažnju izazvati i stoga što direktno govori o istospolnoj ljubnavi, odnosno lezbijskoj vezi.

Za ljubitelje alt rock zvuka, ali i mnoge druge, najbolji trenutak albuma bit će »Song For Eunice Kathleen« kojom Mary May kroz vrlo zanimljive alt rock okvire pjeva o Nini Simone, čuvenoj američkoj crnoj blues, soul, folk, te rhytam and blues pjevačica i građanskoj aktivistici, vrlo istaknutoj u borbi za ljudska prava, posebno suprotstavljanje rasizmu.

Religijski motiv

Pjesma počinje nježno i tiho da bi potom brzo dosegla okvire alt rock žestine. »Dvoje« u izvedbi Željka Veverac iz grupe Mangroove kroz uočljivu sklonost r’n’b zvuku donosi dojmljive stihove o rastanku, kraju veze i ljubavi te patnji i bolu zbog takvog završetka, a »Pola puta« Aklee Neon također je okrenuta suvremenom glazbenom izričaju u kojem ima i elemenata world music i etno dodira.

»Down« čija je autorica i izvođačica Sun U, klasična je ljubavno svađalačka u kojoj autorica na engleskom jeziku savjetuje vjerojatno svog već bivšeg da bude iskren i prizna sve svoje grijehove, a glazbeni okviri određeni korištenjem syntha i elektronike nastavljaju se potom i u tekstom vrlo zanimljivoj »Marija budi oprezna« kojom se Sara Renar uz grupu Insolate inteligentno poigrava s religijskim motivima vezanim uz lik djevice Marije.

Za sam kraj albuma ostavljen je jaki adut jer je »Trnoružica« u izvedbi Maje Posavec jedan od najboljih trenutaka albuma kako tekstom, tako i glazbom. Tekstom se, govoreći o sebi i svojim osjećajima, vrlo uspješno poigrava motivima bajke o Trnoružici, a glazbom suvereno brodi power pop i rock područjem osiguravajući vrlo dobrom albumu isto takav završetak.

Ostvaren cilj

Temeljni cilj projekta – promocija ženske kantautorske scene u Hrvatskoj – uspješno je ovim albumom ostvaren. Zastupljene pjevačice o sebi su progovorile iskreno i uvjerljivo te istodobno dovoljno privlačno da glazbom i stihovima privuku pažnju. Većina pjesama tematski je vezana uz područje emocija i psihe, odnosno različitih oblika ljubavnog života i vlastitog emocionalnog i svijeta psihe, a Mary May i Sara Renar iz tih su okvira istupile pjesmama koje su bliže idejama i stavovima zbog kojih je davno, davno prvi put i upotrijebljeno ime Femme Nouvelle. Sve zajedno djeluje skladno, zanimljivo i vrlo vrijedno pažnje pa nam nije nego poželjeti da možda naredne godine u ovo doba budemo u prilici preslušavati album pod nazivom »Femme Nouvelle 2«.

